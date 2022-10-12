東森購物網前九個月EPS 11.85元 Q4迎電商旺季
東森（2614）轉投資小金雞東森購物網（包括含草莓網、熊媽媽買菜網），昨（11）日公布9月營收獲利，營收18.64億元，稅前淨利為1.31億元，年減19.8%，每股純益（EPS）為1.01元；今年前九個月累計營收為198億元，稅前淨利14.76億元，年減3.3%，EPS為11.85元，較去年同期12.63元，減少0.78元。
東森購物網表示，因跨境電商草莓網受美元大幅升值影響，匯差使消費者降低購買意願。另外，隨著疫情解封，民眾外食頻率增加，購買食材自煮減少，也使得熊媽媽買菜網營收略減。
由於疫情步入尾聲，民眾生活逐漸恢復正常，儘管少了「疫情紅利」，但東森購物網今年業績持續照既定目標達成，第四季為電商傳統旺季，預計今年EPS目標仍會朝著去年2021年17.74元目標努力。
隨著疫情解封，台灣宣布10月13日起開放國境，預期將出現報復性出國熱潮，民眾期待出國的心情帶動行李箱進入「換箱潮」，東森購物網觀察9月觀光住宿及玩樂票券銷售量較8月增長105%，出國使用的行李箱業績更飆升近400%。
疫情解封，9月彩妝保養品銷售業績成長69%，銷售TOP前3品項為氣墊粉餅、修飾粉底及口紅，迎接口罩解封倒數，預期10月份周年慶將帶動美妝業績成長8成。
第四季是電商傳統旺季， 10月正值百貨周年慶購物節，東森購物網自10/7(五)到10/21(五)推出「週年大放價」活動，全站消費最高可享25%回饋。緊接著雙11、雙12、耶誕節、年終等活動檔期接連而至，將可提升業績表現，可望為營收注入成長動能。
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