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首波周年慶8%高成長注強心針 新光三越信義新天地接棒

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
新光三越信義新天地周年慶將於10月20日開跑，推出百萬組特惠組合，是史上最多。新光三越／提供
新光三越信義新天地周年慶將於10月20日開跑，推出百萬組特惠組合，是史上最多。新光三越／提供

新光三越首波周年慶買氣回籠，業績大成長8%，為第二波打下強心針，！新光三越信義新天地周年慶將於10月20日開跑，看好解封在即，不光搶本地客，就連外國客人也要搶一波，祭三大策略吸客，主力化妝品推出史上最多的百萬組特惠組合，精品名品回饋8%，比出國划算，甚至瞄準富人最愛運動，推出全台首場高爾夫生活節，預估第二波業績挑戰62億元，年增1%。

新光三越主管表示，首波周年慶上周開打，加上國慶連假又降溫，前五日業績成長8%，為近年罕見的高成長，可見驚人買氣，尤其解封在即，外顯商品像是名品、戶外休閒和男女服飾皆是雙位數成長。

接著新光三越信義新天地周年慶預計10月20日開跑。明（13）日起國門開，除了本地客之外，更有望迎來國外觀光客。新光三越指出，國外化妝品少有打折，因此主力化妝品折扣最低四三折，更推出高達百萬組的特惠組，數量創歷史新高，還特別增加三成貨量，避免首日暢銷優惠組下午賣完就沒貨賣，現在要「貨來就賣」。

另外，信義新天地今年前九個月精品業績成長三成，第4季雖有可能因解封，大家選擇出國買精品，不過台灣因這三年疫情帶動精品業績，品牌願意給台灣較多貨量，本次周年慶也推出5%回饋，比出國買還划算。

再來富人名媛最愛的高爾夫球，因是戶外運動，因疫情更加蓬勃。新光三越指出，信義新天地有超過40家的高爾夫品牌，面積是全台最大，有六成業績來自外顯的高爾夫球衣，就算現在解封，富人們也會出國打小白球，所以周年慶特別舉辦全台首場「高爾夫生活節」，集合30家品牌可一次體驗。

為了搶1995-2010年出生的Z世代商機，A11引進超過七家網路名店，進駐實體通路，包括AIR SPACE、LOVFEE、MARJORIE、HOMESHOP等；還有潮牌玩具店「POP MART」台北首店9月進駐A11，超過百種盒玩周邊，周年慶期間販售POP CAR第二代，消費即贈果凍貼，有望引發爆買潮。

新光三越信義新天地周年慶將於10月20日開跑，今（12）日舉辦啟動儀式。新光三越／提供
新光三越信義新天地周年慶將於10月20日開跑，今（12）日舉辦啟動儀式。新光三越／提供

周年慶 新光三越 高爾夫

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