聖暉*陸子公司 明於上海證券交易所上市

聖暉*（5536）今（12）日公告，間接持有64.997%的大陸子公司聖暉系統集成集團將於明（13）日在上海證券交易所上市掛牌，發行價格為每股人民幣27.25元，股票簡稱「聖暉集成」，股票代號為603163，首次公開發行後總股本為8,000萬股。

聖暉*今年9月合併營收27.6億元，月減0.3%，年增45.3%。第3季合併營收83.38億元，季增27.9%，年大增65.7%，創單季歷史新高。累計今年前九個合併營收202.37億元，年增44%，並已經超越去年全年的202.17億元，創立今年營收可望續創新高紀錄。

聖暉*大陸子公司聖暉集成（603163.SH）首次於上海交易所募集發行新股2,000萬股，每股人民幣27.25，順利於9月29日收足股款，發行中籤率0.018%，聖暉*持股比例降至64.997％。聖暉股東權益因聖暉集成新股溢價發行增加近台幣十億元，所募得資金除可充實營運資金改善財務結構。

聖暉*表示，研發中心的設立有助於墊高工程服務技術含量，包括重點投入CFD工程輔助分析技術、AMC防治實驗、BIM建模技術、及工業4.0智能工廠廠務等四大核心技術解決方案，有助於優化研發環境及全面完善研發架構，進而提升當地市場知名度及吸引當地專業技術人才，增強公司營運動能。

展望第4季，各產業客戶工程仍依進度展開，集團接單表現同步優化，並因應全球綠色環保浪潮，開發各項綠色技術，提供客戶最佳環保節能方案，以綠色工程趨動者定位，強化各產業客戶業務合作黏著度，進一步墊高集團於整體市場競爭力。

聖暉*今天股價下跌3.5元，成交量754張，收95.1元。