第二屆「文藝復興獎」 走入雲朗旗下翡冷翠百花宮

在義大利佛羅倫斯所舉辦的第二屆「文藝復興獎」於10月初順利圓滿落幕，獎項包括環境永續、社會正義、科技平衡、經濟包容共四大類別。此次的頒獎典禮與晚宴特別選在今年年初才剛修復完成並於年中開始營運的「翡冷翠百花宮」，以支持年輕世代的創新思維，透過古蹟修復將歷史和未來相互連結，也讓宮殿透過這場永續和文化精神的盛宴，再一次成為佛羅倫斯的焦點。

「文藝復興獎」由Eco-Age於2021年創立，被譽為是「社會和環境創新」的奧斯卡。會選擇「翡冷翠百花宮」來舉辦頒獎典禮及晚宴並非偶然，它是佛羅倫斯歷史上最重要和最著名的建築之一，曾是義大利詩人但丁的繆斯女神貝雅特麗齊（Beatrice）、麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世 （Cosimo I de' Medici）的故居。佛羅倫斯市長納爾戴拉（Dario Nardella）也曾對「翡冷翠百花宮」的裝修及文藝復興風華再現都讚嘆不已。正是在這種歷史背景下，讓喚醒世界對社會和環境責任課題的年輕世代，在此受獎更具意義。

雲朗觀光執行長張安平個人不但贊助獎項，也特別出席此盛宴並表示，「雖然我們並非生活在文藝復興、啟蒙運動之中，但在假新聞猖狂的網路時代，相信人們依舊可以追尋人文主義的思想和價值。」他也期許，修復後的「翡冷翠百花宮」不只是一座華麗的酒店，更可以是一個啟發精神和思想的地方，如同文藝復興時期當年一般。在百年後回顧現在，這座宮殿，這場晚宴，和這一個永續與文化的聯盟，都能成為我們在歷史中的定位。