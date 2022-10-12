快訊

獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

第二屆「文藝復興獎」 走入雲朗旗下翡冷翠百花宮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
此次獎項為Eco-Age所設立，其創辦人莉薇亞佛斯(中)與雲朗觀光國外事業處總經理張倚蘭(左二)、雲朗觀光藝術總監張倚竹(右二)一同連袂出席。 圖/雲朗集團提供
此次獎項為Eco-Age所設立，其創辦人莉薇亞佛斯(中)與雲朗觀光國外事業處總經理張倚蘭(左二)、雲朗觀光藝術總監張倚竹(右二)一同連袂出席。 圖/雲朗集團提供

義大利佛羅倫斯所舉辦的第二屆「文藝復興獎」於10月初順利圓滿落幕，獎項包括環境永續、社會正義、科技平衡、經濟包容共四大類別。此次的頒獎典禮與晚宴特別選在今年年初才剛修復完成並於年中開始營運的「翡冷翠百花宮」，以支持年輕世代的創新思維，透過古蹟修復將歷史和未來相互連結，也讓宮殿透過這場永續和文化精神的盛宴，再一次成為佛羅倫斯的焦點。

「文藝復興獎」由Eco-Age於2021年創立，被譽為是「社會和環境創新」的奧斯卡。會選擇「翡冷翠百花宮」來舉辦頒獎典禮及晚宴並非偶然，它是佛羅倫斯歷史上最重要和最著名的建築之一，曾是義大利詩人但丁的繆斯女神貝雅特麗齊（Beatrice）、麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世 （Cosimo I de' Medici）的故居。佛羅倫斯市長納爾戴拉（Dario Nardella）也曾對「翡冷翠百花宮」的裝修及文藝復興風華再現都讚嘆不已。正是在這種歷史背景下，讓喚醒世界對社會和環境責任課題的年輕世代，在此受獎更具意義。

雲朗觀光執行長張安平個人不但贊助獎項，也特別出席此盛宴並表示，「雖然我們並非生活在文藝復興、啟蒙運動之中，但在假新聞猖狂的網路時代，相信人們依舊可以追尋人文主義的思想和價值。」他也期許，修復後的「翡冷翠百花宮」不只是一座華麗的酒店，更可以是一個啟發精神和思想的地方，如同文藝復興時期當年一般。在百年後回顧現在，這座宮殿，這場晚宴，和這一個永續與文化的聯盟，都能成為我們在歷史中的定位。

義大利 奧斯卡 觀光

延伸閱讀

質詢高端疫苗短暫交火蘇貞昌 蔣萬安：沒被認證成大內宣

站台推薦張善政陳韋曄 朱立倫：22日北區造勢藍天再現

藝術結合科技 淡江大學佛羅倫斯攝影展

金融科技團隊富果獲得工研院創新數位經濟基金領投A輪融資 以成為台灣首家跨境網路券商為目標

相關新聞

藏壽司攜BT21首度推限定扭蛋 七位超萌人氣明星吸人氣

BT21迷準備出動！藏壽司與紅遍全球的人氣明星「BT21」攜手合作，自10月21日起將推出18款藏壽司限定BT21扭蛋，...

中研院與法國國家科學研究院續簽合作備忘錄

中央研究院今（12）日宣布，為拓展國際學術交流，並厚植我國與法國科學界之合作，中研院與法國國家科學研究院（Centre ...

耗時11年將完工「陶朱隱園」有多猛？門前有小溪、狂種2萬棵樹 還要復育螢火蟲

從人到建物，永遠引起話題的威京集團主席沈慶京，和他這幾年最重視的作品——位於信義計畫區的建案「陶朱隱園」，同樣備受外界矚目。

一表看全台10大新開幕百貨周邊房市 這區買氣最旺

隨著疫情朝向與病毒共存模式，國門也將開放，大街小巷人潮回流，不少百貨業者看準商機，相繼搶在近兩年招商和開幕，永慶房產集團...

十大新開百貨商場房價曝 這裡一坪20萬最便宜

今年大型百貨商場將接連開幕，永慶房產集團統計十家新購物中心周邊800公尺住宅交易價量，台北市大安區「Diamond To...

房仲業大搶人！信義房屋調薪2成 實習生月領42K

信義房屋自2016年起推出業務「全時實習生」計畫，招募大四在校生提早體驗職場，信義房屋表示，實習期間，不僅比照正職員工的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。