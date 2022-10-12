磐石集團攜手伊甸基金會 辦千里傳愛活動守護偏鄉

磐石集團與伊甸基金會共同舉辦的「千里傳愛」公益活動，至今邁入第13周年。自從新冠疫情發生後，在台灣我們已經學習與新冠病毒共存，大家平常都是口罩戴好戴滿，隨時保持手部及環境酒精消毒，但偏鄉物資比較匱乏，偏鄉社區對於防疫物資仍有需求。今年由去年一起參與千里傳愛《疫起相挺，用心守護》的友好企業宇璟設計公司，持續用愛挺偏鄉，捐贈Khieng設計的成人與學童口罩、快篩試劑、酒精、洗手乳、漂白水，希望可以守護偏鄉學童在學習時健康與安全。好好聽文創傳媒也攜手響應捐贈孩童五顏六色的色鉛筆組合，讓學童彩繪出豐富的童年。

每年10月磐石集團「千里傳愛」單車環台公益活動，透過單車勇士代表，帶著愛與關懷前往偏鄉，看看平常企業資助的社區小朋友。今年由磐石集團旗下磐石保經與台大保經、皇信國際保經共同招募訓練14名勇士。由台北出發，以單車環台沿途經台灣各縣市，號召社會大眾一起傳愛到偏鄉。12年來幫助的社區已經超過127個，勇士在環台進入偏鄉社區的同時，也帶領孩子們進行「人生存摺大富翁」遊戲，讓孩子們於遊戲中學習正確理財觀、教導孩子們記帳、培養孩童人際關係，更將金融知識及風險保障控管融入在「人生存摺大富翁」遊戲中，藉由實際行動累積自己的人生存摺，幫助孩子們一點一滴儲值夢想的資本，最重要的是在自己有能力時，懂得發自內心的去分享，幫助需要的人，達到不說教更有效的正確人生存摺管理。

企業公益活動必須長時間持續舉辦，讓這份愛的傳遞一直延續下去。12年來千里傳愛活動不曾間斷，已募集超過3千多萬的愛心捐款，募款所得全數捐給伊甸基金會「象圈工程計畫」，累計幫助近4千名學童，未來將幫助更多偏鄉學童無後顧之憂的成長。除了長期致力公益活動，磐石集團數位轉型腳步也從不停歇，不斷強化數位版圖的戰略佈局，率先業界提供業務夥伴八大數位化管理工具，搭配網路投保提供的四大類險種平台，跨越區域服務大眾保險的需求，成為互聯網保險科技領先的保險經紀公司。

2022年「千里傳愛13」公益單車環台活動於10月12日從台北出發，14位集團單車勇士將進入偏鄉社區服務，沿途駐點募款，號召民眾一起支持，讓偏鄉學童在學習和課後照顧上，獲得實質幫助。透過公益活動，勇士也在生命當中看見自己在工作之外的價值，每一位勇士內心都有滿滿的感動。

「千里傳愛13」活動獲得各大合作保險公司與企業夥伴共同響應支持，一起傳愛到偏鄉。感謝新安東京海上產物保險、富邦產物保險、臺灣產物保險、英國保誠人壽、友邦人壽、兆豐產險、泰安產險、訊崴技術、好好聽文創傳媒、伊普蘿綠能科技等友好企業共襄盛舉千里傳愛，帶給偏鄉兒童更多的幫助。磐石集團董事長陳照表示身為保險企業，一向強調「愛、責任與關懷」。服務的不只是自己的家人、客戶，更關愛身邊周遭的人。企業的DNA就是愛，秉持著助人和給予的精神，用單車環台活動，一同守護伊甸象圈工程計畫的偏鄉學童，用實際行動散播愛的力量。