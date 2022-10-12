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中研院與法國國家科學研究院續簽合作備忘錄

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中研院院長廖俊智（左）及法國國家科學研究院院長Antoine Petit共同簽署合作備忘錄。中研院／提供
中研院院長廖俊智（左）及法國國家科學研究院院長Antoine Petit共同簽署合作備忘錄。中研院／提供

中央研究院今（12）日宣布，為拓展國際學術交流，並厚植我國與法國科學界之合作，中研院與法國國家科學研究院（Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS）近日續簽署合作備忘錄，除深化合作情誼外，雙方並允諾逐步落實研究團隊互訪、執行關鍵科研計畫、共同培育頂尖人才等具體合作事項。

中研院指出，法國國家科學研究院是歐洲最具規模的基礎研究機構，在國際科研領域扮演舉足輕重的角色，也與中研院素有淵源，兩院於2018年簽訂學術合作協議，雙方持續執行研究計畫；中研院訪團日前訪法時更就科技政策規劃、研究方向設定、計畫審核管考制度等經驗深度交流，成果豐碩。近日適逢Antoine Petit院長出訪亞洲，並將臺灣列入其行程，率領法方代表團於今年10月5日下午回訪本院，由院長廖俊智親自接待，並舉行簽（續）約典禮，加深兩院的合作。

中研院表示，廖俊智前於9月16至22日率副院長周美吟、國際事務處處長孟子青等學術及行政主管一行，拜訪法國六間最高學術研究機構，包括法國國家科學研究院（CNRS）、法蘭西自然科學院（ADS）、國家健康與醫學研究院（INSERM）、國立癌症研究院（INCa）、高等社會科學院（EHESS）及原子能暨替代性能源署（CEA）等。參訪對象涵蓋數理、生命、人文社會等三大領域，並分就生醫轉譯、防疫科學、新能源技術、量子科技及漢學人才培育等關鍵議題進行深入交流。

中研院表示，本次出訪承蒙駐法國代表處協助，獲法方學研機構高度重視，皆由單位首長親自接見，於參訪過程中針對重要科研議題進行實質討論，並由雙方擬定合作項目，盼能進一步厚植臺、法研究能量。

法國 中研院 廖俊智

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