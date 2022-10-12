一表看全台10大新開幕百貨周邊房市 這區買氣最旺

隨著疫情朝向與病毒共存模式，國門也將開放，大街小巷人潮回流，不少百貨業者看準商機，相繼搶在近兩年招商和開幕，永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計今年1-7月全台新開幕購物中心周邊800公尺住宅交易價量，其中由坐落於台北市大安區的「Diamond Towers台北之星」周邊住宅每坪單價100.1萬元最高，房價最親民的則是位於高雄市前鎮區的「SKM Park Outlets」周邊，每坪單價平均為20.6萬元，買氣最旺的則是台中「PARK2草悟廣場」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，百貨商場兼具購物、飲食、娛樂的功能，滿足消費需求，加上後疫情時代來臨，實體經濟可望逐步復甦，百貨商場接連開幕，往後一年內都會區預計多出10間購物中心，讓區域便利性大幅提升，對周邊房市有支撐作用。

以周邊住宅單價排名第一「台北之星」來看，陳金萍指出，台北之星位於捷運忠孝復興站旁，歷時26年都更，才從國宅搖身一變成為購物中心，新光三越在去年高調進駐，招商鎖定在國際精品、時髦運動用品、時尚服飾等行業，搶占高端客群，將與遠東SOGO百貨、微風廣場形成百貨群聚效應，另，未來還有「忠孝懷生」公辦都更案、志榮建設「忠孝復興.BR4」住宅案及台電複合式商旅等大型推案，各項利多加持下，讓該區塊房價獲支撐，兼具保值與增值空間。

高雄市前鎮區「SKM Park Outlets」周邊，每坪單價平均為20.6萬元，最為親民，陳金萍分析，「新光三越 SKM Park Outlets」地理位置佳，從高鐵左營站或是高雄火車站前來的遊客，都可以搭乘捷運紅線直達捷運草衙站，有利於吸引外縣市的人流，加上比起高雄市蛋黃區4字頭以上的房價，SKM Park周邊房價2字頭相對吸睛。

交易件數最多的為台中「PARK2草悟廣場」，達269件，成交均價逼近3字頭。陳金萍表示，「PARK2草悟廣場」位於台中市西區，於今年1月正式開幕，由打造誠品綠園道的勤美集團規劃，而台中的地價相對雙北低，使「PARK2草悟廣場」空間規劃更彈性，不必一昧追求高坪效，可以用景觀設計取代摩天大樓，增加附近居民假日時前來的動機。PARK2不只是熱鬧的百貨商場，也是大型公園。

交易量居次的為新北「裕隆城」一帶，交易量達184件。陳金萍指出，「裕隆城」規劃B1至4樓為全台最大的誠品書店，且周邊又有綠湖公園以及生態池，生活機能相當豐富，廣受購屋族青睞。