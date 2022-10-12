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房仲業大搶人！信義房屋調薪2成 實習生月領42K

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
信義房屋示意圖。記者朱曼寧／攝影
信義房屋示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋自2016年起推出業務「全時實習生」計畫，招募大四在校生提早體驗職場，信義房屋表示，實習期間，不僅比照正職員工的培訓規格與福利資源，實習期滿轉正還會額外加發獎學金，今年開始招募的第8屆全時實習計畫更將月薪一口氣調升20%、達4萬2000元，希望吸引更多想挑戰自我的優質學子加入。

信義房屋表示，公司堅持不從同業挖角，高標準甄選出高潛力人才，並從頭進行完整且具系統性的不動產專業培訓。第八屆全時實習生計畫預計招募全台100位不限科系的大四在校生加入。

此外，原全時實習生計畫月薪3萬5000元，今年更大幅度調薪20%，月薪達4萬2000元，且享有信義房屋正職員工福利及學習資源，實習期滿轉正還享額外的獎學金。

職涯發展方面，該計畫過去7屆已累積近300位同學參與，也有許多表現優秀的實習生繼續在集團發展，更不乏晉升店經理案例，包括現任逢甲黎明店經理古佳玄、桃園大湳店店經理劉兆軒分別在25歲及26歲晉升管理職；現任竹北台大店經理羅晧宸是第三屆全時實習生，不僅在實習期間考到不動產經紀人證照，還以超標3倍的成績，成為該業務區第一個拿到新秀獎的實習生。

信義房屋人資部表示，未來將持續以高標準選才，培養產業中最頂尖的專業人才，也同時會提供更具競爭力的薪酬福利，保障同仁工作與生活平衡，創造有安全感又具挑戰性的職涯舞台。歡迎想要挑戰高薪高發展的工作，搶先進入職場卡位的大四在學生，加入全台直營上市房仲公司。

實習 信義房屋 職涯

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