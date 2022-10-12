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央行壓買氣！六都家戶購屋比 僅台中逆勢成長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

今年房市交易降溫，六都今年前三季家戶購屋比跟去年同期比較，除了台中小幅增加、桃園持平，其他四都皆下降，台南、高雄降幅最明顯，今年買氣最強依然是桃園市，連三年每百戶就有近4戶買房。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，今年3月份央行大舉升息1碼，拉開升息循環序幕，房市買氣立刻受到衝擊，買方擔心利率升升不息，購屋計畫放緩，故表現區域買氣的家戶購屋比持平或下降，台中因交屋量挹注，成為六都中唯一家戶購屋比成長的都會區。

觀察各都家戶購屋比，以桃園市買氣最高，今年前三季家戶購屋比3.8%，表示平均每一百戶中有3.8戶買房，台中市今年家戶購屋比3.6%，是六都中唯一逆勢成長的區域。

南二都今年前三季家戶購屋比降幅較明顯，台南市購屋2.5%，年減0.3個百分點，是降幅最大的區域，高雄市家戶購屋比2.6%、年減0.2個百分點。

至於雙北市，家戶購屋比都下降0.1個百分點，新北市2.9%、台北市2.1%，台北市這幾年人口外移嚴重，但家戶購屋比仍然是六都最低者。

郎美囡分析，桃園市從航空城到機捷建設話題不斷，這幾年也成為企業設廠、物流中心的重點區域，造就當地就業機會，有人氣買氣也提升，幾年來各個重劃區推案多，家戶購屋比能維持高檔。

反觀南二都近幾年標榜科技園區議題，話題響亮，房價受資金拉抬漲勢猛烈，然而今年全球經濟反轉下行，各國央行緊縮貨幣，連帶影響投資人信心，加上央行升息後財務槓桿效果不佳，買方現階段不敢貿然挺進價格已翻漲的題材熱區，影響區域買氣。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，房價上漲及央行升息，壓縮買方購買力，若價格沒有讓利空間，買方購屋意願自然低，雖然升息後房貸利率跟過往歷史記錄比較仍處低檔，但交易很難樂觀，今年各區域成交量普遍下修，此外，今年底除升息話題外，經濟衰退山雨欲來，第4季的買氣可能也不盡理想。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

買氣 升息 央行

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