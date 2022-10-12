賣3死1傷大樓凶宅 房仲備註7字網笑翻：好誠實

新北市永和區一棟大樓，20年前發生嚴重瓦斯外洩，多位住戶送醫，最終三人不幸死亡。其中一戶，近日委託房仲林柏男在「我是凶宅」求售，林特別備註，帶看需在太陽下山前，因為「晚上我也是會怕」，讓網友笑翻，大讚「好誠實」。

林柏男受訪表示，他是真的很怕鬼，連看鬼片都會怕，因此要求帶看屋須在太陽下山前，不過如果真心想買，想晚上看他也只好作陪。

據了解，該大樓20年前，一位住中樓層住戶洗澡時，因瓦斯外洩，導致一氧化碳中毒，由於熱水器持續運作，一氧化碳透過管道擴散到其他樓層，造成大樓內多人昏迷送醫，三人不幸死亡。

其中一戶發生死亡的住宅，近日委託中信房屋永和雙和加盟店，在「我是凶宅」社群網站出售，物件含車位8.71坪，共26.33坪，開價1350萬元。除了說明曾發生三死一傷事件，負責銷售的房仲林柏男並特別備註帶看時間為太陽還沒下山前（晚上我也是會怕）。

這7個字備註讓網友笑翻，有人稱讚他「太可愛了、超誠實」，有人給他100分，有人故意問「晚上看可以便宜嗎」，林柏男還特別回「大哥先不要」，不過也有不少人認為屋主要價太高，直言「價格好兇」、「房價更讓人害怕」。

林柏男表示，一般觀念，凶宅只有市價五、六折，但這間房子並非發生情殺，凶殺，燒碳自殺，純粹就是意外，而且在意外發生後，已經轉過一手，因此只會比市價便宜一些，開價雖是1350萬元，仍可議價。