賣3死1傷大樓凶宅 房仲備註7字網笑翻：好誠實
新北市永和區一棟大樓，20年前發生嚴重瓦斯外洩，多位住戶送醫，最終三人不幸死亡。其中一戶，近日委託房仲林柏男在「我是凶宅」求售，林特別備註，帶看需在太陽下山前，因為「晚上我也是會怕」，讓網友笑翻，大讚「好誠實」。
林柏男受訪表示，他是真的很怕鬼，連看鬼片都會怕，因此要求帶看屋須在太陽下山前，不過如果真心想買，想晚上看他也只好作陪。
據了解，該大樓20年前，一位住中樓層住戶洗澡時，因瓦斯外洩，導致一氧化碳中毒，由於熱水器持續運作，一氧化碳透過管道擴散到其他樓層，造成大樓內多人昏迷送醫，三人不幸死亡。
其中一戶發生死亡的住宅，近日委託中信房屋永和雙和加盟店，在「我是凶宅」社群網站出售，物件含車位8.71坪，共26.33坪，開價1350萬元。除了說明曾發生三死一傷事件，負責銷售的房仲林柏男並特別備註帶看時間為太陽還沒下山前（晚上我也是會怕）。
這7個字備註讓網友笑翻，有人稱讚他「太可愛了、超誠實」，有人給他100分，有人故意問「晚上看可以便宜嗎」，林柏男還特別回「大哥先不要」，不過也有不少人認為屋主要價太高，直言「價格好兇」、「房價更讓人害怕」。
林柏男表示，一般觀念，凶宅只有市價五、六折，但這間房子並非發生情殺，凶殺，燒碳自殺，純粹就是意外，而且在意外發生後，已經轉過一手，因此只會比市價便宜一些，開價雖是1350萬元，仍可議價。
大家房屋企研室副理郎美囡表示，依據該物件的開價及資料，拆算車位單價約每坪68萬元，周邊屋齡超過20年社區成交單價約45~55萬元，應還有議價空間，至於事故屋價格，通常為行情的6~8折，惟該物件20年前的事件似乎為意外，並非內政部所稱之凶宅，不過多少會影響買方出價意願，此外，今年房市降溫，銀行收緊銀根，貸款恐不理想，若能低價入手，也應備好足夠自備款。
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