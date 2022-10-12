新安東京海上攜手公益聚落 前進貢寮淨灘

新安東京海上產險長期關注環境永續議題、積極投入社會關懷，以行動展現對E(Environment；環境保護)、S(Social；社會責任)、G(Governance；公司治理)的重視，在「公益聚落」基礎下，串聯起環境永續交流與互助聯盟，近期不僅參與新北市貢寮區的淨灘活動，更主動發起大台北水源保護區的淨塑活動，合計清出逾1,200公斤海洋廢棄物及垃圾，藉由員工參與環境保護活動強化企業內部ESG文化，進而向外對群眾推廣環境永續議題，以實際行動塑造綠色金融典範。

響應環境永續、維護海域環境，新安東京海上產險日前邀請員工共同參與新北貢寮淨灘活動，儘管海風強勁，仍不減員工當天攜家帶眷、全家總動員，以身體力行實踐對環境永續的熱情，當天活動在合作夥伴共襄盛舉下總計吸引超過250人參與，一同還給貢寮潔淨的海岸線。

除淨灘活動外，今年環境永續行動更擴大深入到大台北水源保護區，率先與德拉楠民族實驗(原福山)小學推動社區環境教育，透過寓教於樂的活動，將友善環境觀念向下扎根，共同為保育台灣生態努力，儘管活動當天驟雨陣陣學童們及新安東京海上產險志工團隊們仍戴著手套彎腰撿拾水源保護區內的塑膠垃圾及廢棄物，透過親身參與強化環境教育的深度及廣度，進而在日常生活中以身作則付諸行動落實減塑，一齊發揮影響力、為永續發展盡一己之力。

新安東京海上產險積極落實環境永續，於2021年經董事會通過成立「永續發展委員會」，通過「永續發展守則」，並制定「永續發展政策」，並於今年領先上市櫃公司取得「ISO 14064-1溫室氣體盤查」認證，藉由盤查過程與結果掌握總公司與各分公司溫室氣體排放，並導入綠色數位保險科技(Green InsurTech)應用於各項保險服務，推出多項零接觸服務，不僅守護保戶健康，亦減少用紙及交通運送所產生碳排放量，如推動電子保單、無紙化投保、行動支付等多項數位綠色保險服務，不但提升客戶服務品質與落實保障保戶權益，讓減碳效能從加法變乘法，有助全體社會推動綠色環保及公司永續發展。