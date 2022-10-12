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邊境穩健邁向正常生活 外籍旅客「高鐵單程乘車券」 限時7折優惠

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣高鐵公司為迎接首波邊境開放後來台的旅客，宣布自即日起至11月30日止，將疫情前即廣受外籍旅客好評的海外熱銷商品－「高鐵單程乘車券」，再加碼祭出限時七折優惠（原八折）。台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司為迎接首波邊境開放後來台的旅客，宣布自即日起至11月30日止，將疫情前即廣受外籍旅客好評的海外熱銷商品－「高鐵單程乘車券」，再加碼祭出限時七折優惠（原八折）。台灣高鐵公司提供

入境檢疫0+7免居隔新制即將正式實施，台灣高鐵公司（2633）為迎接首波邊境開放後來台的旅客，宣布自即日起至11月30日止，將疫情前即廣受外籍旅客好評的海外熱銷商品－「高鐵單程乘車券」，再加碼祭出限時七折優惠（原八折），除積極響應政府「邊境穩健解封、邁向正常生活」的開放政策外，更歡迎外籍旅客來台時，加購台灣高鐵精心規劃的各種多元豐富旅遊產品，讓台灣高鐵帶領國際友人，一起「搭高鐵．遊台灣」。

台灣高鐵公司自2015年起推出「高鐵單程乘車券」，銷售對象限持用非台灣護照且短期入境文件之旅客，成為許多外籍人士搭機抵台後，轉乘接駁的最佳選擇。外籍旅客可透過與高鐵公司合作之海內外經銷商，購買「高鐵單程乘車券」並於購買後90天內使用。使用時先至高鐵周遊券網站訂位，完成訂位後再持訂位代號、護照及入境證件至高鐵任一車站櫃檯領取車票，即可進站搭乘。

除了「高鐵單程乘車券」外，外籍旅客來台亦可依照遊程需求，選擇「高鐵周遊券」及「雙鐵周遊券」，可在指定天數內不限次數、不限區間搭乘高鐵，在短暫停留台灣期間，盡情搭乘高鐵、深度暢遊台灣，體驗更多在地的人文風光。歡迎大家在國境解封之際，向國際友人多多推薦台灣高鐵各項優質的海外旅遊產品，透過舒適、便利的鐵道旅遊，一路體驗台灣美好的無限風情。

疫情導致外國旅客許久無法來台旅遊，甚至國內旅遊也隨疫情起伏受到影響，但台灣高鐵公司仍然積極深耕國旅，持續推出多種旅遊產品，滿足旅客對國旅日漸熱切的需求。旅客可以選擇台灣高鐵公司精心規劃的「高鐵假期」套裝旅遊商品，以超高CP值一次搞定車票、住宿及租車；而習慣自行上網比價、安排行程的旅客，則可以在高鐵合作飯店官網購買「飯店聯票」，訂房加購高鐵即享車票六五折起優惠（12/29前適用），或於高鐵合作平台購買「國旅聯票」，超過千項旅遊商品均享加購高鐵車票八折起優惠（12/29前適用），打造更加自在、且充滿個人特色的疫後旅遊行程。

台灣高鐵持續推出多種旅遊產品，並致力成為國民旅遊的領導品牌，希望無論是國內外旅客，都能找到屬於自己的旅遊新模式，疫情過後，再次看見美麗的台灣。

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