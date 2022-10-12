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脫北好嗎？八年級生26歲買房、30歲換80坪屋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
綺綺26歲時以780萬元成交中壢近50坪三房物件，並在四年後順利換屋。圖／東森房屋提供
綺綺26歲時以780萬元成交中壢近50坪三房物件，並在四年後順利換屋。圖／東森房屋提供

雙北房價高，不少人脫北到購屋。東森房屋表示，桃園中壢寵物餐廳「食。光機」寵物友善餐廳老闆娘綺綺，大學畢業與愛情長跑13年的先生一同創業，由於雙北租金壓力太大，決定移居中壢區上開業，並在四年前、26歲時，買了一間50坪三房。

今年她30歲，由於懷了二寶，加上養有毛小孩，決定換屋，當初以780萬元入手的房子，順利以1316萬元售出，獲利近七成、530多萬。日前二人再以獲利金額，以1760萬元在平鎮換了一間80坪的大房子。

東森房屋研究中心表示，綺綺的經驗，顯示脫北族不僅可以早點擁有自己房子，也一樣可透過買房換屋累積資產。

東森房屋表示，綺綺和先生都是新北人，也都熱愛烹飪，考量雙北租金壓力大，四年前決定脫北在中壢區莊敬路上開餐廳，一開始生意並不理想，後來熱愛大型犬的兩人，帶家中毛小孩上班，陰錯陽差吸引附近鄰居前來用餐，轉型成為寵物友善餐廳，生意開始轉好。

餐廳生意好轉，綺綺慢慢累積第一桶金，四年前決定買房，由於養了六隻大型犬，兩人當時目光鎖定含露臺的物件，原預算設定最高500萬元，最終在家人支持下，以780萬元在中壢買了一間近50坪三房。

今年，30歲的綺綺懷了二寶，決定換屋，先前買的中壢房子，最後以1316萬元售出，四年獲利近七成，再以1760萬元在平鎮買了一間80坪的大房子。

東森房屋表示，綺綺最初透過社群平台公開賣屋消息後，因裝潢新穎、格局方正，吸引相當多前來看屋的網友，但因網友私人因素無法完成交易，為了避免重重困境造成時間延遲，綺綺最終選擇尋求仲介協助，目前不僅舊屋成交，新屋也已進入裝潢階段。

綺綺表示，建議年輕購屋族先求有，再求好，對於房貸壓力要有一定的認知，買房後對工作會相對認命，趁著還可以選擇、還可以努力，盡全力拚拚看。

寵物 脫北

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