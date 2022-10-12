桃園買氣稱霸六都 今年每百戶近4戶買房

今年房市交易降溫，住商機構統計代表區域買氣的家戶購屋比，六都今年前三季跟去年同期比較，台中小幅增加、桃園持平，其他四都皆下降，台南、高雄降幅最明顯，今年買氣最強依然是桃園市，連續三年每百戶就有近4戶買房。

大家房屋企研室副理郎美囡指出，今年3月央行升息1碼，拉開升息循環序幕，房市買氣立刻受到衝擊，買方擔心利率升升不息，購屋計畫放緩，代表區域買氣的家戶購屋比因此持平或下降，台中因交屋潮挹注，成為六都中唯一家戶購屋比成長的都會區。

六都以桃園市買氣最高，今年前三季家戶購屋比3.8%，代表每一百戶中有3.8戶買房，台中市今年家戶購屋比3.6%，是六都中唯一逆勢成長的區域。

南二都今年前三季家戶購屋比降幅明顯，台南市購屋2.5%，年減0.3個百分點，是降幅最大的區域，高雄市家戶購屋比2.6%、年減0.2個百分點，雙北家戶購屋比都下降0.1個百分點，台北市這幾年人口外移嚴重，但家戶購屋比仍然是六都最低者，僅2.1%。

郎美囡分析，桃園市從航空城到機捷建設話題不斷，這幾年也成為企業設廠、物流中心的重點區域，造就當地就業機會，有人氣買氣也提升，近年來各個重劃區推案多，家戶購屋比因此維持高檔。

南二都近幾年標榜科技園區議題，話題響亮，房價受資金拉抬漲勢猛烈，然而今年全球經濟反轉下行，各國央行緊縮貨幣，連帶影響投資人信心，加上央行升息後財務槓桿效果不佳，買方現階段不敢貿然挺進價格已翻漲的題材熱區，影響區域買氣。