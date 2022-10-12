台灣奇士美攜手勵馨基金會 推動多元性別友善

2022年勵馨基金會以「認真善待女兒、啟動少女力量」的核心概念發起第20屆Formosa女兒獎，鼓勵12~18歲的少女參與，將針對知識、勇氣、責任、自信、活力五大特質進行評選。這次台灣奇士美受邀擔任勵馨基金會Formosa女兒獎領航大使，總經理李琳媛更受邀擔任Empower girls 培力工作坊與談人、Formosa女兒獎甄選活動的評審委員及頒獎典禮頒獎人。

多元性別友善為近年國際推廣的重點議題，根據聯合國宣布的2030永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）提出的第五點指出「實現性別平等，並賦予婦女權力」是重要發展標的，而當中更以正值企業轉型與接班人計劃中的企業尤為重要。

作為性別友善企業的台灣奇士美，多年來也持續與勵馨基金會合作，透過工作坊、公益彩妝教室等活動，鼓勵新世代女力勇敢表現自我。李琳媛在工作坊中以自身科學背景出身，後進入台灣奇士美接班父親事業，領導品牌持續創新突破的歷程，分享一路走來的關鍵心法在於「尊重與認識自己」，提醒女孩要更加注重認識自我、尊重自我的覺察練習，樂觀自信的面對可能的不平等與挑戰。