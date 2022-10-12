新光鋼鐵投資新澄物流園區大樓落成暨太陽能板完工啟用

新光鋼鐵（2031）10月11日上午9點在桃園市觀音區大觀路四段101號舉行新澄物流園區大樓落成暨太陽能板完工啟用典禮，新澄物流園區占地13,380坪，主建物為獨棟四層大樓，總高50公尺，可用面積32,000坪，全部由佰事達公司進駐與營運，每年也將 為新光鋼鐵帶來穩定租金入。

新澄物流園區大樓落成暨太陽能板完工啟用典禮，桃園市長鄭文燦親臨剪綵，共有200多名賓客參加。

新澄物流園區大樓鋼結構水泥建造，專供物流倉儲使用，貨車、子母雙連車皆可抵達各樓層，鄰近桃園機場、台北港，上國道、省道交通順暢；其北側緊鄰為美侖美奐的四層管理辦公大樓，是園區的營運管理樞紐；主從建物雄壯鼎立。這是現代化軟硬體兼備的第三方物流倉，全部由佰事達公司進駐與營運。

佰事達公司為台灣本土企業，創立迄今已有30年以上歷史，是專業的第三方物流公司，也是台灣物流界的翹楚，其專業團隊服務橫跨商流與物流，提供專屬客製化、高效率、高品質物流服務。由於新澄物流園區的創立，已增加物流本業及相關行業包括儲配技術、倉儲管理、客服行政、運輸車隊、加工理貨等1,200人工作就業機會。也帶動更多企業廠商設廠、投資效應包括以觀音工業區為核心，週遭大園、新屋等大桃園地區。

該物流中心的另一特色是，在頂樓全部裝設太陽能板發電，由向陽公司主持建造，發電裝置容量為2,740KW，為目前國內獨棟大樓屋頂最大的太陽能發電量。向陽集團創立於2010年，主要從事發電系統，之後陳貴光董事長創設全台最大複合型漁電共生，並創立優質鮮淨養殖蝦品牌「和光蝦」，名聞海內外，除了配合政府綠能政策提供太陽能供電外，同時解決漁村因人口老化、青年外流與資源不足造成的惡性循環，且能兼顧漁民權益，成為優秀的標竿企業。

新光鋼鐵創立於1965年，1985年粟明德接任董事長，陸續到桃園的中壢、新屋、觀音投資設廠，及至2015年在觀音工業區整併合一各廠，觀音廠乃成為新光鋼鐵集團最大生產基地。目前經營據點及生產廠區計有三重公司(台北營業所)、觀音廠(桃竹苗營業所)、彰濱廠(台中營業所)、嘉義廠、台南廠、高雄廠(高雄營業所)，土地超過30公頃、建物73,000坪，是國內最具完整規模的鋼品物流配銷通路網。

新光鋼鐵在各項鋼品領域，包括熱軋鋼板(捲)、不鏽鋼鋼板(捲)、特殊鋼板、H型鋼及鋼構件、耐腐蝕金屬板等裁剪加工、風力發電水下基礎鋼管樁滾圓及焊接製作、聯合承攬等實績良好。截至今年上半年該集團員工近500人、資本額32.億元，2021年營收141億元，每股稅後淨利8.62元，總資產259.2億元，每股淨值36.14元。

鋼鐵為工業之母，新光鋼鐵秉持「誠信、致和、創新、共享、永續」精神，全力配合國家經濟發展政策，數十年堅守鋼鐵物流產業，矢志達成「大家打拼來做伙，建設美麗新台灣」願景。近年全球暖化，二氧化碳排放過多，造成氣候變遷，農糧生產短減，致有2050年淨零減碳倡議，歐盟將對碳供應鏈收取碳費，增加生產成本。該公司亦配合國家政策，在企業永續發展 (CSR) 方面，從環境經濟(E)、社會責任(S)、公司治理(G)，數年前即列為公司經營政策之一，逐條推行，較顯著者為2020版企業社會責任報告書，還榮獲TCSA台灣企業永續報告書獎－傳統製造業金牌獎及績優獎；在碳中和與淨零排放二氧化碳檢測方面亦已委請SGS公司在明年第一季執行，並為碳費的影響提前布局與因應。

新光鋼鐵在太陽能產業的投資不遺餘力，十年前就率先與向陽公司合作，從南部高雄一廠屋頂開始鋪設太陽能板裝置容量278.8KW，目前正持續在建造新慶物流園區2,504KW，預計年底完工，累計全公司建置容量將為16,771KW。2021年已提供1,263萬度電力，二氧化碳減量近6,338公噸，約大安森林公園的二氧化碳吸收量16座。新光鋼近年來已提供5,002萬度電力，二氧化碳減量近26,108公噸，相當約67座大安森林公園的二氧化碳吸收量。