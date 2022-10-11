漢宇企業總部「見築館」落成北屯最大清水模建築超吸睛

台中品牌建商企業總部又有新代表作出現！創立40年的漢宇建設，斥資近5億元在北屯單元12規劃有如美術館的漢宇「見築館」，將於10月14日開幕啟用。這也是目前北屯地區最大的清水模企業總部，訴求以「簡馭繁」，成為吸睛地標。

漢宇「見築館」占地528坪，為地下1層、地上4樓建築。有別於一般建案接待中心慣用雕琢堆砌出的華麗設計，漢宇建設總經理葉昱徵強調，整棟建築以返璞歸真的極簡風格，讓客戶和消費者感受到漢宇紮實的建築底蘊。

矗立在北屯松竹五路、南興東路口的漢宇「見築館」，是由漢宇四位建築人團隊，偕同郭旭原建築師共同規劃設計，其量體以底層架空、橫直向開窗、自由立面，外觀採用清水模加石材框架結構。

梯間還特別選用實心透明玻璃磚引光入室，讓幾何建築體與周圍環境之間巧妙形成自然屏障，師法安藤忠雄處理自然與建築物的溫潤手法，成為充滿侘寂深意又具現代感的雋永建築。

漢宇「見築館」內部場域以天井微森林為中心形成「回」字，1樓戶外空間採半開放設計，退縮16米樹廊、下沉式階梯呈現壯闊感，周邊並栽種80棵喬木及光臘樹，走下階梯為可提供展演空間的「見學堂」。

踏入1樓大廳，挑高逾4米的空間設有檜木飄香的交誼空間「築誼廳」、美學廚房「饗樂軒」；走上2樓即為天井花園「迴游森苑」與展售空間。辦公室空間設置於3樓，頂樓則是玫瑰茶屋「雅敘室」與「天空樹庭」。

董事長葉昱賢進一步補充，牆是漢宇「見築館」最豐富的建築元素，映入訪者眼簾的第一個實體印象，對應光、水、風、植物等大自然元素，透過光影的變化流動，即便被視為單調的牆面，也可以有不同的表情，在每個角度都各擁觀看之道的意趣。

漢宇建設創立以來，購地策略大多集中在學校、公園綠地第一排或周邊土地，主要經營自住及換屋客群。

葉昱徵表示，漢宇長期關注台中市都市規劃發展方向，觀察到房市須以剛性需求為主，尤其大眾交通網對房價保值與發展的必要性，早在重劃前便開始佈局深耕單元12及機捷特區的潛力地段。

漢宇近期在單元12推出新案「漢宇雲森SKYPARK ONE」，以無限視野面萬坪南興公園與文中小預定地，車程5分鐘到COSTCO、捷運鐵路雙站、北屯愛買商圈，1,870坪大基地獨棟森林綠態御邸，成為市場指標。

此案剛推出即創下單元12實際成交的最高單價，和一線建商寶輝機捷新案「THE SPRINGS」並駕齊驅，成為區域市場領頭羊。

另外，台中企業總部或建築會館大部分匯集在西南屯，如陸府「生活美學館」藉由基金會推廣跨界活動及展覽，分享永續生態、藝術人文、關懷人本多元理念。