名軒、法協10月14日「沒有規劃，只有場所」建築講座登場
由名軒開發（1442）與法國在台協會攜手舉辦的「沒有規劃，只有場所」建築講座，將在10月14日 在台北信義誠品6樓視聽室登場，首波報名已全部額滿，主辦單位宣布歡迎民眾當天至現場登記候補，當日13：15後開放候補觀眾入場，若座席額滿，將開放現場席地聆聽。
本次講座邀請具有多年跨國執行經驗的MICHELE&MIQUEL事務所，以守護自然，喚起永續環境的企業責任為出發點，藉此拋磚引玉，凝聚公眾之聲，齊力為台灣公共建築的設計和規劃，提供未來發展的願景和觀點。
MICHELE&MIQUEL事務所由法國Michèle ORLIAC與西班牙的Miquel BATLLE的兩位建築與景觀設計師成立。在台灣，已經有十年多的設計經驗，近來最知名的設計作品，就是被譽為台灣最美麗的自行車隧道，七月初才剛開放的「三貂嶺生態隧道自行車道」。
在創作過程中，事務所透過如何讓場所的植被、氣候、陽光、水流能夠與人類設施互動，來強化場所原有的元素為設計目的，用最簡約的方式呈現，並延續場域的精神，三貂嶺就是以此概念呈現。
MICHELE&MIQUEL事務所擅長使用不同領域的專業思考方式，來對待每個特殊場所。無論是大規模的都市規劃、景觀設計，到建築設計與策展規劃，他們一直嘗試超越不同專業與不同尺度的規範界線，以呈現場所的個性。
名軒開發透過貼近民眾生活的建築議題，與社會溝通環境與建築永續的理念發展，實現建築永續，建築傳家的理想。
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