數字科技第3季營收創歷史新高

疫後解封商機起飛，網路生活平台數字科技（5287）公告9月合併營收1.66億元，月減4%，年增15%，主要受惠房市、車市與人力服務線上需求提升。旗艦平台持續提高市場滲透率優勢，加上暑期遊戲、服務業人力需求擴增，第3季合併營收達5.07億元，創歷史新高，累計前三季合併營收14.43億元，年增率為19％。

數字科技9月主要成長動能為591房屋提供多元不動產物件選項，深耕自住買盤市場；8891汽車，因新車交車不足，提高中古車市場需求；518熊班、Tasker出任務及小雞上工等人力資訊服務，因受惠國門將開，旅遊、飯店、觀光、交通等業者，重啟人才招募需求，帶動591、8891與人力服務9月營收年增率雙位數成長。

數字科技第3季合併營收5.07億元，年增率20％，係成熟平台與新創平台多項營運引擎啟動，591房屋，持續提供更多元服務，帶動營收增長，針對逐步解封各大產業人力需求重啟，518熊班以服務業產業為主打，快速提供企業求職者履歷媒合服務，第3季合併營收創歷史新高。

展望全年，數字科技持續優化集團品牌力，以期成熟平台擴大服務廣度，今年將維持全年營收雙位數成長，中長期營運展望正向。