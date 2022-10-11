中秋烤肉、開學和天氣仍熱 統一超9月營收創同期新高

統一超（2912）也公布9月營收246.5億元，年增12.5%，創下歷史同期新高，主要因台灣7-ELEVEN受惠三大動能，包括中秋連假烤肉商機、開學需求商機，加上天氣仍炎熱，帶動鮮食、飲料與一般食品等類別業績均成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一百華也就是統一時代百貨、悠旅生活（星巴克）、統一精工等均表現亮眼，有效挹注營收成長。

展望後勢，可隨政府防疫政策鬆綁與邊境解封，海內外旅遊商機回溫，統一超營運動能有望向上，樂觀可期。

店數方面，台灣7-ELEVEN門市截至今年9月底店數為6,570家，去年同期店數6,295家，淨增加275家；統一超小金雞菲律賓7-11店數目前共有3,282家，目前僅2%左右的門市因疫情影響而暫停營業或白天營業。

台灣7-ELEVEN掌握開學即食即飲需求推出「特惠專區」，主打御飯糰、麵包等商品搭配飲料銅板價超值套餐，滿足學生族、小資族的需求；鮮食品牌「星級饗宴」與台北君悅酒店共同開發米食、麵食、御飯糰、捲餅等道地異國料理，引領話題風潮。

此外亦推出全新超市複合店「OPEN!MART」，針對學生與上班族「輕自煮」與「快料理」兩大需求，帶動整體鮮食成長超過兩成。

民眾健康意識提升，台灣7-ELEVEN為滿足入秋溫補需求，領先市場推出「韓國熊津紅蔘飲」，並同步舉辦機能保健主題活動，帶動銷售顯著成長；為讓民眾就近買到世界各地暢銷商品，更結合「國際精品」專區，持續推出新品及優惠；且與各大知名零食品牌合作搶攻開學季零食商機，使得一般食品類成長超過2成

飲料部分，因應中秋聚會烤肉推出飲料多入裝特惠組合，「單筆加價購」活動結合飲料新品優惠，推升買氣；CITY PRIMA精品咖啡持續展店，每月一號定期推出「一起精品吧！」優惠，「國際咖啡日」主題活動提早於9月下旬開跑，結合門市及線上多元活動，帶動整體飲料成長近一成。

邁入10月，台灣7-ELEVEN將掌握季節轉換的體感商機，陸續推出新品，聚焦雙十旅遊及邊境開放商機，並藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，滿足消費者多樣化需求。