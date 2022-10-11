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新光鋼2031桃園新澄物流園區大樓落成 競爭力更上層樓

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
新光鋼2031桃園新澄物流園區大樓落成，競爭力更上層樓。新光鋼提供
新光鋼2031桃園新澄物流園區大樓落成，競爭力更上層樓。新光鋼提供

新光鋼（2031）11日舉行桃園觀音新澄物流園區大樓落成暨太陽能板完工啟用典禮，桃園市長鄭市長文燦親臨剪綵，共有200多名賓客參加，儀式簡單隆重、氣勢如虹。

新澄物流園區占地1.3萬餘坪，主建物為獨棟四層大樓，總高50公尺，可用面積3.2萬坪，鋼結構水泥建造，專供物流倉儲使用，貨車、子母雙連車皆可抵達各樓層，鄰近桃園機場、台北港，上國道、省道交通順暢，這是現代化軟硬體兼備的第三方物流倉，全部由佰事達公司進駐營運。

佰事達公司為台灣本土企業，創立迄今已有30年以上歷史，是專業的第三方物流公司，也是台灣物流界的翹楚，其專業團隊服務橫跨商流與物流，提供專屬客製化、高效率、高品質物流服務。

物流中心另一特色，是頂樓全部裝設太陽能板發電，由向陽公司主持建造，發電裝置容量為2,740KW，為目前國內獨棟大樓屋頂最大的太陽能發電量。

新光鋼近年持續擴展，董事長粟明德主持下陸續到桃園的中壢、新屋、觀音投資設廠，及至104年在觀音工業區整併合一各廠，觀音廠乃成為新光鋼鐵集團最大生產基地。目前經營據點及生產廠區計有三重公司(台北營業所)、觀音廠(桃竹苗營業所)、彰濱廠(台中營業所)、嘉義廠、台南廠、高雄廠(高雄營業所)，土地超過30公頃、建物7.3萬坪，是國內最具完整規模的鋼品物流配銷通路網。

新光鋼在各項鋼品領域，包括熱軋鋼板(捲)、不鏽鋼鋼板(捲)、特殊鋼板、H型鋼及鋼構件、耐腐蝕金屬板等裁剪加工、風力發電水下基礎鋼管樁滾圓及焊接製作、聯合承攬等實績良好。截至今年上半年該集團員工近500人、資本額32億元，110年營收141億元，稅後淨利每股8.62元，總資產259.2億元，每股淨值36.14元。

新光鋼2031桃園新澄物流園區大樓落成，競爭力更上層樓。新光鋼提供
新光鋼2031桃園新澄物流園區大樓落成，競爭力更上層樓。新光鋼提供

太陽能發電 新光鋼

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