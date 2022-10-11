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啟坤前三季營收11.32億元 已超越去年全年

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球桿身製造及銷售大廠啟坤（6731），今（11）日公告前三季營收為11.32億元，創歷年同期新高，已超越去年全年營收表現，並較去年同期成長37.88％ ，主要在於全球高爾夫球桿產業供不應求，帶動公司整體銷售量及平均售價同步成長。

啟坤表示，近年來高爾夫球桿產業維持穩健成長態勢，唯廠商擴產速度受到資金及技術門檻所限制，全球高爾夫球鐵桿身產業呈現供不應求的狀況。因應客戶訂單大增，公司領先同業進行擴產計劃，今年第二季起新產線開始進入量產，公司今年前三季平均月產能較去年同期增加30％

而隨新產線出貨量持續提升，預估今年總產能可望較去年增加三成以上，預估隨第四季聖誕送禮旺季來臨，公司中高階產品出貨比重持續增加，可望進一步優化產品組合。

啟坤對今年展望維持樂觀審慎態度，主要在於全球高爾夫球鐵桿產業的製造技術及資金門檻相對較高，同業擴產速度相對平緩，新進者亦不易跨入，公司身為目前全球第二大的高爾夫球鐵桿製造商，營運及財務體質健全，今年因應客戶訂單增加，領先同業擴增產線，將可望進一步拓展市占率，公司並將持續與國際大廠客戶共同開發更多新款鐵桿產品，維持公司營運成長動能不墜。

高爾夫 營收

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