三陽汽車9月營收50.14億元 再創新高

三陽工業（2206）在機車銷售一路領先，汽車銷售也同步成長，9月營收首度突破50億元大關，來到50.14億元，年增率48.15%。三陽的SYM品牌銷售9月再度拿下第一名，10月還是在開學潮期間，再加上推出優，對於十月的銷售及營收很有信心。

國內機車市場龍頭重新洗牌，三陽、光陽的龍頭爭霸戰全面開打，三陽機車的市占率不斷提升，三陽車9月機車銷售傳捷報，銷售成績已連五個月拿下冠軍，今年全力朝著機車市占第一名的目標挺進。

汽車銷售的部分，三陽汽車代理的HYUNDAI，在「韓流」加持下，年輕買氣加持，銷售台數不斷攀升，9月的的銷售量已達1719台，擠進前五大車廠，也推升9月的營收表現。

三陽的SYM品牌9月共賣出2.9萬台，市占率達38.5%，光陽機車KYMCO的銷售台數緊追在後，銷售台數達1.88萬台，市占率為25%， YAMAHA銷售台數為1.37萬台，市占率為 18.2%，知名電動車品牌Gogoro銷售台數為6948台，市占率為9.2%。

機車達人表示，學生回歸校園生活，9月跟10月都是機車銷售的旺季，搭配開學季加持，學生買機車的成交量攀升，進入9月三陽車SYM品牌也推出各種促銷專案，再加上三陽這些年來強化研發，中、高階的車款增加，都深受消費者喜愛，銷售量自5月以來一路攀升，跟原本第一名的光陽不斷拉高距離，爭搶今年銷售第1名的龍頭寶座。

法人分析，三陽車的的營收組成69%的營收來自機車，28%是汽車，零件其他則是3%；隨著機車的銷售量不斷提升，三陽今年上半年每股後純益已經攀升到2.09元，較去年同期1.28元大幅成長；隨著汽車、機車銷售在第3季都全面衝高，推估第3季的獲利表現可期。