晶華酒店9月營收亮麗 年增率達34.5％

雖然國旅補助已於9月初結束，晶華國際酒店（2707）營收依舊開紅盤，今日公告9月營收，集團合併總營收為4.8億元，較去年同期成長34.50%。

隨著疫情流感化以及新世代疫苗已開始接種，民眾對於疫情已較平常心看待，台北晶華酒店客房表現逐漸回穩，營收也較去年大幅成長72.69%，而餐飲仍然保持一定的熱度，帶來相對穩定的業績表現，並且已回復到疫情前的水準，營收較去年成長約37.64%。

其次，集團營運的成長動能亦來自於旗下子公司的營收挹注，與去年同期相比，太魯閣晶英酒店營收成長21.96%、台南晶英酒店成長42.16%，晶泉丰旅和捷絲旅也分別成長35.39%及40.43%，各子公司的經營績效表現亮眼。

隨著邊境逐步解封、「0+7」入境免隔離政策即將上路，疫情前以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店也將迎來復甦曙光。雖然住房市場在過去兩年皆以國人為主，但是晶華持續與國外旅行社、航空公司、會展產業（MICE）主辦單位以及海內外企業客戶互動，日前也針對新加坡、香港、日本、韓國、以及北美市場規劃適合的住房專案，透過上述合作管道及平台加強推廣的力道，同時亦善用Regent以及IHG的全球訂房網絡，爭取國際商旅下榻。

而看準歸國華僑與來台商務客的目的性旅遊將大幅增加，待在台灣的天數也加長，因此將規劃Stay Longer (七天以上)的住宿專案，並且搭配原有的「麗晶學苑」文化美食體驗活動，讓住宿內容更多元豐富。

針對蓬勃發展的國旅市場，台北晶華酒店則是與新加坡航空攜手合作「機+酒自由行--入住晶華酒店、就可得台北新加坡來回機票乙張」的優惠活動。甫一上架，上百間訂房隨即搶訂一空。此外，至10月底前也攜手新加坡旅遊局、推出「新加坡美食假期」，讓沒有買到機票的消費者也可以在飯店staycation，感受新加坡南洋風情。

迎接秋日國旅商機，集團旗下風格旅店品牌Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館與花蓮中正館即日起至11月底攜手合作推出「宜花漫遊、買一送一」雙城假期住房專案，入住任一館即贈另館宿券一張，兩晚總價4,599元起，並加贈翌日自助式早餐。而礁溪晶泉丰旅則推出「秋之落栗。