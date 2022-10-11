晶華酒店9月營收亮麗 年增率達34.5％
雖然國旅補助已於9月初結束，晶華國際酒店（2707）營收依舊開紅盤，今日公告9月營收，集團合併總營收為4.8億元，較去年同期成長34.50%。
隨著疫情流感化以及新世代疫苗已開始接種，民眾對於疫情已較平常心看待，台北晶華酒店客房表現逐漸回穩，營收也較去年大幅成長72.69%，而餐飲仍然保持一定的熱度，帶來相對穩定的業績表現，並且已回復到疫情前的水準，營收較去年成長約37.64%。
其次，集團營運的成長動能亦來自於旗下子公司的營收挹注，與去年同期相比，太魯閣晶英酒店營收成長21.96%、台南晶英酒店成長42.16%，晶泉丰旅和捷絲旅也分別成長35.39%及40.43%，各子公司的經營績效表現亮眼。
隨著邊境逐步解封、「0+7」入境免隔離政策即將上路，疫情前以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店也將迎來復甦曙光。雖然住房市場在過去兩年皆以國人為主，但是晶華持續與國外旅行社、航空公司、會展產業（MICE）主辦單位以及海內外企業客戶互動，日前也針對新加坡、香港、日本、韓國、以及北美市場規劃適合的住房專案，透過上述合作管道及平台加強推廣的力道，同時亦善用Regent以及IHG的全球訂房網絡，爭取國際商旅下榻。
而看準歸國華僑與來台商務客的目的性旅遊將大幅增加，待在台灣的天數也加長，因此將規劃Stay Longer (七天以上)的住宿專案，並且搭配原有的「麗晶學苑」文化美食體驗活動，讓住宿內容更多元豐富。
針對蓬勃發展的國旅市場，台北晶華酒店則是與新加坡航空攜手合作「機+酒自由行--入住晶華酒店、就可得台北新加坡來回機票乙張」的優惠活動。甫一上架，上百間訂房隨即搶訂一空。此外，至10月底前也攜手新加坡旅遊局、推出「新加坡美食假期」，讓沒有買到機票的消費者也可以在飯店staycation，感受新加坡南洋風情。
迎接秋日國旅商機，集團旗下風格旅店品牌Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館與花蓮中正館即日起至11月底攜手合作推出「宜花漫遊、買一送一」雙城假期住房專案，入住任一館即贈另館宿券一張，兩晚總價4,599元起，並加贈翌日自助式早餐。而礁溪晶泉丰旅則推出「秋之落栗。
醉景逐舟」住房專案，入住三天兩夜即贈送安農溪落羽松祕境泛舟體驗以及戶外水上運動必備「防水浮力漂流包」，入住日式質感溫泉套房每人最低只要5,300元起，期望能以充滿創意與豐富的秋季專案內容，增添集團營運動能。
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