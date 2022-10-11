和泰汽車9月營收201.8億元 創同期新高

國內車的汽車銷售龍頭廠和泰汽車（2207）9月營收為201.8億元，年增率達26.05%，寫下歷史上9月單月同期新高；10月在消費者購車需求維持穩定，以及持續提供優惠促銷方案，看好十月的銷售還是可以維持亮麗表現，其中，TOYOTA加LEXUS登錄目標為1.27萬輛，市占率約33.4%。

和泰汽車9月本業受惠於母廠Toyota配車增加，營收較去年同期增加31.54億元；其中主因除了RAV4本月到港較多外，國產商用車Town Ace今年2月發表後受到市場接受度高，吸引小頭家換車潮，銷售表現亮眼。

另外，關係企業如和潤（6592）、和運挹注營收增加；和潤因保有資產增加提升利息收入，和運因保有車輛台數增加，擴大營業收入；在汽車本業及周邊事業布局都表現亮麗下，和泰車累計前三季的營收為1764.79億元，年減5.56%。

和泰車也看好十月銷售表現，總市場預估3.8萬台，較去年成長8%。TOYOTA加LEXUS登錄目標為1.27萬輛，市占率約33.4%。展望十月，在消費者購車需求維持穩定，以及車廠持續提供優惠促銷方案，加上部分進口車型供應狀況逐漸獲得改善等因素下，預期十月總市場預估會比去年同期好。

其中，TOYOTA在10月持續提供顧客多項超值購車優惠方案，針對ALTIS(包含汽油、油電車型，推出60萬30期高額零利率優惠購車方案；另外，受到好評的COROLLA CROSS推出「TOYOTA豪禮狂FUN」優惠，總價值最高超過15萬元的活動也將延續實施。