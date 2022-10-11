麗豐-KY 9月營收4.33億、月增9％ Q3季增59％

麗豐-KY（4137）（4137〉今（11）日公布9月合併營收4.33億元，月增9%，受惠主營通路｢克麗緹娜｣營運表現在逆風下仍維持穩健，累計今年前三季合併營收30.15億元，以季度來看，第3季營收12.18億元，較第2季營收成長59％，可見在總體經濟放緩及疫情反覆等嚴峻考驗下，集團憑藉多年累積的品牌、產品、通路等三大競爭力，仍能逆風求穩，展現企業韌性。

麗豐-KY表示，消費者在日用保養品對於｢品牌｣的認定，已等同於對產品本身｢品質｣的要求，「克麗緹娜」深知唯有洞察客戶需求和市場趨勢，方能回歸產品競爭力，提供給消費者的不再只是優良的產品、還要包括品牌精神及品牌形象，此乃成就「克麗緹娜」作為實體美容連鎖店的行業佼佼者。

麗豐-KY指出，雖然現在外在各項干擾因素頻傳，包括國際情勢、經濟放緩、疫情反覆等，在如此逆風的環境下，麗豐將聚焦於集團內資源整合，實施「四美連動轉型升級」，推動「克麗緹娜」主營加盟店升級至二代店，結合集團旗下四大品牌：｢克麗緹娜｣、｢雅樸麗德｣、｢新美力電商｣、｢RnD璦緹｣美甲美睫，期望在數字化管理、品牌業務雙行銷等多管齊下，能維持集團競爭力，靜待景氣回溫。

展望2022年第4季，麗豐-KY看好美容保養市場需求，加上著名大型購物活動雙11、雙12等購物節將登場，助力民生消費再度復甦，今年營運仍持正向期待。

而綜觀長期產業動能來看，儘管因疫情反覆而影響近身產業市場的規模趨緩，然由於整體美容護膚是民生基本需求，故營運發展仍有穩定的成長空間，未來麗豐-KY將繼續迎接各式挑戰，麗豐-KY表示，公司目前最大的競爭者就是麗豐集團，公司在成長的道路上持續邁著穩定的步伐，靜待逆風過後必能再創巔峰。