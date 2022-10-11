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集雅社9月營收2.38億元、月減7.5% 擴店迎周年慶旺季

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

集雅社（2937）今（11）日公告今9月營收2.38億元，月減7.5%，年增20.1%。隨著百貨公司周年慶陸續開跑，集雅社推出多款風格設計與智能家電促銷活動，並積極展店迎接銷售旺季到來。

集雅社今年第3季合併營收7.92億元， 季減9.7%，年增31.3%。累計今年前九個月合併營收25.76億元，年增28%。

集雅社表示，從近年顧客來店的消費行為觀察，消費者在乎的不再只有產品性能、設計，更提升到居家生活美學，包括吸塵器、洗衣機、冰箱、涼扇、電子衣櫥等，除了在居家環境中要能成為好看的擺飾，最好更能與室內裝潢融為一體，這樣的趨勢也反應在實際銷售上。

集雅社指出，隨著生活品味的提升，韓系家電大廠這幾年來紛紛主打居家生活美學設計產品，兼具設計感及生活品味的家電，非常容易吸引正在準備裝潢或搬家的消費者青睞，相關品項業績每年均有兩到三成以上的成長趨勢。

另外，智慧功能也是現今消費者相當在乎的環節。現今有許多整合多款家電的APP或設備，方便消費者控制家中的電器；在家可輕鬆控制，不用再麻煩的到處找不同的遙控器操作，就算人在外面也可以透過APP進行預約或是執行作業，相當受到消費者的青睞。集雅社表示，受惠Wi-Fi、行動網路的發達，造就智能家電的普及，甚至有許多大廠主打智能家電生態系，為了就是要讓消費者一站購足，完整的體驗智能家電帶來的便利性，而這一類的商品又以韓系大廠為領頭羊，不僅與集雅社合作的品牌專櫃持續拓點，也屢創營業佳績。

為迎百貨周年慶大檔，集雅社積極備戰，繼三星品牌專櫃後，新北宏匯廣場的集雅社LG品牌櫃也盛大開幕；北市大葉高島屋、新光三越信義A9館也重新改裝，擴大營業，為了就是要搶周年慶的這塊大餅。

此外，為鼓勵加入會員，12月底前更有綁定會員月月抽免單的活動，消費者只要綁定官方Line帳號，不僅有購物專屬優惠，最大獎還可抽10萬免單。法人表示，隨著周年慶消費市場轉強，加上今年持續擴點業績亮眼，集雅社第4季營運態勢成長可期。

集雅社 家電 周年慶

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