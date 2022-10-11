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亞泰金屬Q3創歷年同期高 高階CCL設備認列營收

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

高階含浸設備廠商亞泰金屬（6727）今（11）公告9月營收1.01億元，年減少2.8%，但累計2022年第3季合併營收為新台幣約4.03億元，為今年單季新高，亦為歷年同期新高，年增27％，公司指出，主要由於高階IC載板CCL含浸設備開始進入營收認列階段。

亞泰金屬累計前三季合併營收為約11.19億元，為歷年同期新高，年增11.5％。

亞泰金屬表示，公司自主研發的高階IC載板基材含浸設備於今年上半年陸續進入設備安裝及測試階段，並自第三季開始認列營收獲利，以目前客戶驗收進度來看，全年高階IC載板基材含浸設備佔整體營收比重達三成以上目標不變；公司另一項主力產品直立式CCL含浸設備在第三季的認列金額，亦較去年同期增加，以目前下游客戶安裝進度來看，全年營收雙位數年增率成長目標可期。

亞泰金屬進一步表示，部份設備的安裝測試作業受到大陸疫情封控影響，致驗收進度有所遞延，即使如此，公司第三季仍創今年單季新高、歷年同期新高的表現，預期後續驗收作業陸續完成後，營收獲利認列的遞延效應將可持續到明年，明年業績展望預期不致受目前景氣衰退疑慮影響。

營收 亞泰 新台幣

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