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星宇航空9月營收連5個月雙增 11月起航班數增加近5成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

星宇航空 （2646）9月營收寫下佳績後，11月份除馬來西亞檳城、菲律賓馬尼拉航線營運每周3班外，其餘各航點預計穩定增加至每日１班，整體航班數月增近五成。

2022年9月總營收2.84億元，月增5%、年增272%；1-9月累計營收為13.94億元，較去年同期5.57億元，增幅150%。其中，客運累計營收為7.34億元，增幅217%，貨運累計營收為5.78億元，增幅116%。

客運部份，9月客運雖受到10/13起入境限制解除影響，部份訂位轉至10月，然營收仍達1.69億元，月增6%，年增584%。貨運部份，雖受到市場艙位供給增加影響，運價預期將逐漸恢復至疫情前水準，然適逢A330廣體機加入，使得9月營收為1.03億元，月增4%，年增174%。

星宇航空表示，隨著中央流行疫情指揮中心宣布自10/13起入境「0+7」免隔離，同時取消限團令，放寬每週入境人數等措施，客運旅遊需求回溫，星宇航空於10月28日將增闢旅遊航點日本沖繩、札幌及復飛越南峴港航線。

在機隊方面，星宇航空9月份再引進兩架新機，機隊規模已達10架A321neo及4架A330neo，今年底前預計再交付3架A321neo及2架A350廣體客機，隨著廣體機運力增加，將可依市場需求增加派遣彈性。

營收 星宇航空

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