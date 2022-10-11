TrendForce：碳中和加速轉型 電動車電池戰持續

全球市場研究機構TrendForce 今（11）日針對2023年科技產業發展中的電動車指出，車廠目標縮短電池供應鏈以避免斷鏈，加上各國在政治考量下積極促使電池供應鏈在地化，電池廠因此在全球遍地開花。

TrendForce表示，多種造車所需的原物料在俄烏戰爭後出現上漲，尤其是電池相關材料更是漲幅驚人且快速傳導至終端車價上，加上經歷兩年的車用半導體短缺問題，使得強化供應鏈韌性、彈性與穩定性成為車廠要務。

車廠希冀縮短電池供應鏈以避免斷鏈發生，各國則在政治考量下積極促使電池供應鏈在地化，一方面提出優惠招商條件，同時也要求車輛零組件在地化比例進行軟硬兼施，電池廠因此在全球遍地開花。

TrendForce指出，隨著多國開始減少或取消電動車的購車補貼，成本問題再度浮上檯面，要在兼顧安全與性能的前提下生產出具成本競爭力的車款，繞不開在電池上下功夫，預期電池會往統一化、多元化、整合化發展。電池組裝統一化，以強化電池生產管理與提升共用性； 技術多元化，按車等級導入不同技術的電池並藉此分散供貨風險與降低成本；設計整合化，cell-to-pack（CTP）、cell-to-chassis（CTC）等高整合度的設計使電池與底盤模組化程度提高。

另一方面，在全球淨零碳排目標的驅動下，動力電池作為電動汽車的心臟，需求量迅猛增長，促使相關企業加速產能擴張，2023年全球動力電池產能規模將超過TWh（Terawatt-hour，百萬兆瓦時），產值將接近1200億美元。目前動力電池產業鏈的快速擴張受到最上游鋰、鈷、鎳等礦產資源端擴產週期的制約，導致近年來動力電池製造成本攀升，磷酸鐵鋰電池憑藉性價比優勢，全球市占率有望在2023年超過三元電池。