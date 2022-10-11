快訊

懶理不倫醜聞！「登山女神」曾格爾曝喜訊：我來了

吳淑珍眼瞼發現惡性腫瘤 醫師分析「這種癌」最容易忽略

影一執行長前台泥總座李鐘培出任 將製作「角頭」影集

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

電影製作興櫃公司影一（8458）今（11）日召開董事會，由前台泥（1101）總經理李鐘培董事出任公司執行長，負責規畫影一公司之未來發展藍圖，而在其上任後，立即宣布推出影一改組後之第一部作品「角頭」電視影集。

李鐘培為前台灣匯豐銀行總裁，因本身對於文創、影視的熱情，於今年9月中出任緯來電視董事長後，也在能率集團多次協商邀約下，除了本次擔任影一董事以外，也同意擔任影一新任執行長。

李鐘培未來將運用其過去金融圈背景，以及帶領台泥轉型跨入循環綠能經濟之經驗，讓影一公司跳脫過去傳統影視公司營運思維，充分運用影一不同於其他影視公司之資本市場優勢，以協助台灣優秀影視作品能夠發光發亮。

此次改選除了李鐘培擔任董事及執行長以外，魔汁電影製作公司也取得了三席董事，其中董事長將由魔汁電影製作製作指派由周哲毅擔任，周哲毅同時也是能率集團財務長。而原本大股東能率（5392）集團將指派董俊毅擔任一席董事，能率除了維持原本持股外，也持續運用集團在日本及在台灣長期深耕影視的資源，協助影一往有獲利及有內容的影視集團發展。

在李鐘培上任同時，影一公司也宣布取得「角頭」故事原創團隊之授權IP，將進行電視影集之拍攝製作，預計將在明年第四季上映。「角頭」系列電影由張威縯監製，在台灣已經上映三部電影，票房節節高升，2021年最新上映之「角頭-浪流連」台灣票房高達1.6億元。

而本次張威縯為了讓台灣影視跳脫過去傳統發展思維，因此選擇與影一公司共同發展，將故事IP授權與影一公司，預計將製作電視影集於電視或是OTT平台播放。

另外，影一也宣布投資九把刀的新作「請問，還有哪裡需要加強」。

在籌資方面，影一計畫在今年底前再辦理現金增資，讓影一有更充沛的資金來投入並製作更多好的電視電影作品，影一從2014年上興櫃後每年平均都製作並推出一兩部電影，希望能將台灣電影朝多元的影視產業發展，此次影一公司改組重新定位公司發展方向，並引進新經營團隊，由原僅自製電影朝向影視多元平台發展，除了與好萊塢合作協助拍攝「台北愛之船」以外，並積極把原來公司所擁有的IP重新商談，並將在後續推出電視電影作品。

而此次在李鐘培帶領的新團隊進駐後，因應公司未來多元化發展，今年度影一公司已運用其資本市場優勢，在市場上陸續籌措超過3億之現金，除投入「角頭」電視劇集之製作外，也期待影視市場優質IP能與影一合作，作為後續下一個主力作品，因此預期影一公司明年將有機會挑戰獲利。

未來影一公司也將以運作這些新的國際觀念，結合影一的資本市場優勢，吸引優秀人才共同發展影視市場，製作優質華語影視作品進軍國際平台，串接影視上下游業者，創造良好的影視發展環境。

電影 角頭 台泥

延伸閱讀

台泥股價下挫10天跌幅達14％ 市場不買帳？

每次說話都很有重量！張安平帶台泥踏上「能源轉型」之路 謝金河：他最有先見之明

台泥（1101）值得長期投資？ 專家：2025年自產綠電就能自給自足

相關新聞

蝸居時代？北市中山區15坪以下小宅交易佔比近三成

台北市高房價，受薪階級想在台北買房不容易，因此也有不少購屋族先買小坪數物件圓夢，再慢慢存錢換屋，讓北市小宅、套房交易相當...

國際油價續修正！台塑化9月營收697.29億元 月減年增

台塑化（6505）公告9月合併營收697.29億元，月減15.7%、年增23.02%；前9月累計合併營收為6539.01...

首座AIoT長照中心台南登場 採用仁寶i照護

仁寶（2324）2022年與日本元氣集團所屬的子公司台灣元氣村長照社團法人及台南市政府合作，將仁寶i照護系統及人工智慧物...

楠梓科技產業園區揚水站改善 核准排放量提升近一倍

為提升楠梓科技產業園區放流水水質，同時為後續園區再生水系統預作準備，加工出口區管理處斥資1億8,000萬元，執行揚水站設...

求職良機 高雄前鎮科技產業園區辦現場徵才

加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心將於10月13日上午9時30分至11時在高雄分處後棟第一訓練教室（高雄市...

慶邊境開放 Uber與計程車車隊推全新「預約搭乘」

隨著邊境開放，國際觀光旅遊、商務行程等活動可望復甦，Uber 網際網路系統（Uber App）與多元化計程車車隊合作夥伴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。