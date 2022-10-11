影一執行長前台泥總座李鐘培出任 將製作「角頭」影集

電影製作興櫃公司影一（8458）今（11）日召開董事會，由前台泥（1101）總經理李鐘培董事出任公司執行長，負責規畫影一公司之未來發展藍圖，而在其上任後，立即宣布推出影一改組後之第一部作品「角頭」電視影集。

李鐘培為前台灣匯豐銀行總裁，因本身對於文創、影視的熱情，於今年9月中出任緯來電視董事長後，也在能率集團多次協商邀約下，除了本次擔任影一董事以外，也同意擔任影一新任執行長。

李鐘培未來將運用其過去金融圈背景，以及帶領台泥轉型跨入循環綠能經濟之經驗，讓影一公司跳脫過去傳統影視公司營運思維，充分運用影一不同於其他影視公司之資本市場優勢，以協助台灣優秀影視作品能夠發光發亮。

此次改選除了李鐘培擔任董事及執行長以外，魔汁電影製作公司也取得了三席董事，其中董事長將由魔汁電影製作製作指派由周哲毅擔任，周哲毅同時也是能率集團財務長。而原本大股東能率（5392）集團將指派董俊毅擔任一席董事，能率除了維持原本持股外，也持續運用集團在日本及在台灣長期深耕影視的資源，協助影一往有獲利及有內容的影視集團發展。

在李鐘培上任同時，影一公司也宣布取得「角頭」故事原創團隊之授權IP，將進行電視影集之拍攝製作，預計將在明年第四季上映。「角頭」系列電影由張威縯監製，在台灣已經上映三部電影，票房節節高升，2021年最新上映之「角頭-浪流連」台灣票房高達1.6億元。

而本次張威縯為了讓台灣影視跳脫過去傳統發展思維，因此選擇與影一公司共同發展，將故事IP授權與影一公司，預計將製作電視影集於電視或是OTT平台播放。

另外，影一也宣布投資九把刀的新作「請問，還有哪裡需要加強」。

在籌資方面，影一計畫在今年底前再辦理現金增資，讓影一有更充沛的資金來投入並製作更多好的電視電影作品，影一從2014年上興櫃後每年平均都製作並推出一兩部電影，希望能將台灣電影朝多元的影視產業發展，此次影一公司改組重新定位公司發展方向，並引進新經營團隊，由原僅自製電影朝向影視多元平台發展，除了與好萊塢合作協助拍攝「台北愛之船」以外，並積極把原來公司所擁有的IP重新商談，並將在後續推出電視電影作品。

而此次在李鐘培帶領的新團隊進駐後，因應公司未來多元化發展，今年度影一公司已運用其資本市場優勢，在市場上陸續籌措超過3億之現金，除投入「角頭」電視劇集之製作外，也期待影視市場優質IP能與影一合作，作為後續下一個主力作品，因此預期影一公司明年將有機會挑戰獲利。

未來影一公司也將以運作這些新的國際觀念，結合影一的資本市場優勢，吸引優秀人才共同發展影視市場，製作優質華語影視作品進軍國際平台，串接影視上下游業者，創造良好的影視發展環境。