慶邊境開放 Uber與計程車車隊推全新「預約搭乘」

隨著邊境開放，國際觀光旅遊、商務行程等活動可望復甦，Uber 網際網路系統（Uber App）與多元化計程車車隊合作夥伴今（11）日宣布，於10月13日起於台北市、新北市及基隆市部份地區推出「預約搭乘」功能，主打隨時彈性排程、準時接送保證、乘客免費取消、費用事先預估、多元乘車選擇等五大貼心功能，讓乘客可輕鬆透過 Uber App 一鍵預約搭乘，提前安排行程，在恢復自由移動之際更輕鬆掌控行程。

Uber 台灣總經理楊思祥表示：「今年下半年的乘車趟次明顯回溫，顯示民眾逐步恢復上班與境內休閒活動節奏，進入與疫情共存的新常態生活。而為了滿足更進一步恢復正常生活之時所需的移動服務，Uber 與多元化合作車隊夥伴提早準備許久，在全民引頸期盼的台灣邊境重啟之際推出 Uber App『預約搭乘』，立即承載更頻繁的國內、國際商務或觀光行程。民眾在規劃行程時即可預約好所有乘車需求，輕鬆掌控行程。我們也相信此新功能將為多元化合作車隊夥伴之駕駛帶來更多收入機會。」

Uber App 全新「預約搭乘」功能，主打五大貼心功能，包含：

一、隨時彈性排程：乘客可預約30分鐘前至30天內的乘車行程；合作車隊將會依據乘客所預約的時間派遣職業駕駛，抵達上車地點等候，精準接送乘客，不怕錯失航班或是重要會議。

二、準時接送保證：職業駕駛將會準時抵達指定地點接乘客，若預約搭乘的行程出發延遲，系統將會依據行程類型提供準時接送保證金作為補償禮遇，經濟型行程將提供50元 Uber Cash 點數，豪華型行程將提供75元 Uber Cash 點數，Uber Cash 點數可用於 Uber 和 Uber Eats App 消費折抵。

三、乘客免費取消：體恤乘客可能面臨的行程更動，乘客最晚可在預約搭乘行程開始前1個小時免費取消預約行程，並且可以在 Uber App 下方的活動頁面查看行程預定狀態；若晚於行程預定出發時間內一小時取消，將收取消費用為「尊榮優步」150元，其餘乘車選項為120元。

四、費用事先預估：依據乘客所選擇的乘車類型，「尊榮優步」預約費用為75元，其餘 Uber App 上的選擇如「菁英優步」、「菁英Plus」、「減碳優步」、或甚至是可容納6名乘客或額外行李的「樂聚優步」等都屬於經濟型行程，預約費用為50元。在乘客預約搭乘行程時，Uber App 即清楚顯示乘車選項的車資與預約搭乘費用總和，供乘客確認，費用將會於行程完成時進行扣款。

五、多元乘車選擇：方便乘客依照不同需求選擇預約車輛，適用行程包含菁英優步、菁英 Plus、減碳優步、寶寶優步、毛孩優步、樂聚優步。台北地區亦搶先開放尊榮優步之預約搭乘。根據乘客叫車時的所在地區，可以使用的乘車選擇將可能有所不同。

即刻體驗 Uber App 全新「預約搭乘」功能。乘客僅需打開 Uber App，於主畫面中點選「預約」圖示，或於輸入目的地旁的時鐘圖示點選進入預約搭乘頁面；依畫面提示輸入預約時間、上車及下車地點、行程選擇，即可輕鬆完成預約。乘客可隨時於Uber App中查看已預約搭乘之行程相關資訊，並預約其他行程。