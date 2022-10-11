實習生轉正 信義房屋曹芯瑜正念助人也成為家庭支柱

25歲的信義房屋蘆洲捷運店主任曹芯瑜，因想改善家計，在社群媒體因緣際會得知有實習計畫而進入信義房屋當業務，期間學校、實習、工作三頭燒，妹妹又意外重大車禍，還得往返醫院照顧，最後抱著一顆純粹助人的心投入社區服務，住戶口耳相傳介紹專委案件進而順利轉正。

曹芯瑜因父親早逝，自幼由媽媽辛苦撫養三個孩子，身為長女的她自國中開始打工、分擔家計，就讀實踐大學社工系大四時，聽聞親戚透過信義房屋買賣的體驗很好、房仲也很專業，讓她決定挑戰房仲工作，她從社群媒體IG找到於信義房屋任職的員工，輾轉得知有實習生計畫，進入信義房屋實習半年，前半年薪資3萬5千元，若是半年後轉正職，會再補上6個月9萬元薪資。

她入行首站在蘆洲經營，白天在信義房屋上班至6點，晚上就讀夜校，然而上天的考驗來得突然，妹妹發生重大車禍生活無法自理，她需與媽媽輪班照顧妹妹，還得跟親戚借醫藥費，全家更是瀰漫在病人的負面情緒之中。而她也因工作還未步入軌道，常常不知「下一件委託與成交在哪裡」，時常感到迷惘。

儘管如此，她沒有怨天尤人，仍盡心做好每一件服務的大小事，曹芯瑜到5家社區大樓做社區服務，每天去發面紙、貼廣告單、幫社區免費換紗窗等等，引起坐在社區中庭長輩的好奇，跟她一起聊天、分享食物，哪家要賣房、那家有房子的問題都會主動跟他說。

曹芯瑜分享，有一次社區中有個不愛與人接觸的奶奶家裡紗窗被老鼠咬破，她協助換紗窗時，看見奶奶一個人住大房子，主動關心「為什麼一個人要住四房呢？您的孩子呢？」奶奶突然落淚說「兒子過世、兒媳也帶著孫子離開，這間房子有她與兒子的回憶實在捨不得搬…」她們就這樣聊了一下午，她也與奶奶分享自己的故事，奶奶也溫暖的說「我們一起加油 未來你就是我的孫女，有空或工作累了，就來家裡休息陪我聊天」。

之後曹芯瑜只要有到社區時就會特別陪伴奶奶，關心她吃飽了嗎，叮嚀她多運動，一段時間後某天奶奶主動牽著她的手說「不然房子給妳賣賣看？」最後房子順利出售，奶奶也去和女兒同住，獲得更妥善的照顧。

因為社區服務的回饋帶來的委託讓她順利轉正，而曹芯瑜也因學長姊的教導，更認同信義文化，曹芯瑜表示，當時他經手的房屋都有漏水問題，居中處理讓她難免煩躁，店長教她「我們的責任就是協助客戶處理好問題，把服務與感受做好，一定能順利解決問題」，她也從店長身教中，看到信義房屋以人為本的正向理念。

曹芯瑜表示，她很推薦學弟妹進入信義房屋，工作環境很有向心力，公司有很多課程可以學習，另外有團體獎金可以一起努力，一起出去玩體驗人生，遇到的客戶，也都很有閱歷，教會她許多事情，未來她也希望可以參選店長、跟信義房屋一起成長，讓自己的人生更多采多姿！

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