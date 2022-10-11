北漂退潮？ 調查：若南部薪水漸高 41%有意願南下

「北漂」退潮中？一直以來工作機會較多的北部，竟然逐漸出現退潮現象。薪資查詢平台《比薪水》今（11）日發布最新調查，結果顯示有41%北部工作者表示，若南部薪水漸高是有意願南下工作的。

《比薪水》指出，過去由於北部就業機會多、資源豐富且有年輕人感興趣的新興產業聚集，許多中南部的青年會選擇北上工作，因此有了「北漂」一詞，而到底有多少人在北部工作？《比薪水》透過問券調查顯示，每100人就有72人正在北部就業中，其中工作地點位於雙北的佔了49%，桃園則是13%，新竹則佔11%。

不過，近年來全球的生活皆受到疫情影響，為了因應生活改變，新的工作模式也就此產生，除歐美國家有了遠距工作的模式，台灣在近一年中也跟上WFH（work from home）的潮流，誕生許多遠距工作型態的職缺，也使得工作不在受地域性劃分，每個城市不分北中南都有機會應徵到同一個工作，過去「北漂」的吸引力是否會受到影響呢？

在求職市場變動下，《比薪水》進行問券調查，調查結果顯示有41%的北漂工作者表示，若南部薪資漸高會考慮南漂，另外39%的人則表示，不願意南漂，剩下20%的人則是原本就不在北部工作。

而為什麼大家都選擇北部就業呢？根據《比薪水》調查結果顯示，兩大主因不出眾人所料，分別為「機會多」與「薪資高」，而其中「機會多」略勝一籌。

針對求職市場未來的變動，《比薪水》也分享觀點：「遠距工作型態的建立與成長，對於工作者與企業主都不是壞事，站在工作者的角度，『機會多』這件事不再一定『北漂』才能擁有，當遠距工作型態發展日漸成熟，未來工作機會將會打破地域限制，在哪裡都一樣多；站在企業主、公司方的角度看，遠距工作意味著有更多人才的選擇，甚至會因為地域性的薪資落差，招募到更為適合的人才。舉例來說，在雙北想以38K的月薪請到一名行銷專員可能較難，但這薪資在中南部可能就會具有競爭力。」

雖説大環境帶來求職市場的變革，但還是有許多產業並不在這個「遠距化」浪潮中，如這兩年最夯的半導體業、銀行金融業、物流產業...等，這些產業仍受地域性的限制，若是求職目標是以這些產業為主的人，仍須瞭解產業聚落的相關資訊。

該份問卷調查於2022年8月23日起開放填寫，至2022年9月20日，以網路問卷方式進行調查，有效問卷共 19,868 份。