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foodpanda生鮮雜貨外送滿三年 「這顆」賣50萬份最強

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
foodpanda統計出生鮮雜貨外送熱賣商品前三名，為茶葉蛋、金針菇與便利超商大杯拿鐵。圖／聯合報系資料照片
foodpanda統計出生鮮雜貨外送熱賣商品前三名，為茶葉蛋、金針菇與便利超商大杯拿鐵。圖／聯合報系資料照片

全台最大即時外送平台foodpanda 生鮮雜貨外送服務滿3歲。foodpanda觀察快商務成趨勢，三年前即領先業界布局生鮮外送，集結各大超商、美妝與零售量販通路，提供上萬間商店、近百萬款商品供消費者選購。foodpanda生鮮雜貨外送服務推出至今，訂單已成長突破80倍，消費者已逐漸習慣透過外送平台進行日常採買，享受便利即時的服務。

foodpanda表示，隨著合作夥伴和用戶增加，送貨範圍「從麵線到充電線、從絲瓜到絲瓜水」，發現消費者習慣深受新型態採購方式的影響。foodpanda也統計出生鮮雜貨外送熱賣商品前三名，為茶葉蛋、金針菇與便利超商大杯拿鐵，特別是茶葉蛋，三年來竟賣出50萬份

foodpanda也觀察到生鮮雜貨外送三大消費趨勢，包括主題性，也就是消費者採購時具高度主題性，將相關商品一次購足。例如買牛肉時，時常連帶下訂馬鈴薯、洋蔥與番茄，可看出是為了烹煮牛肉咖哩或紅燒燉牛肉而準備。

其次為節慶性，特殊節日往往刺激銷售，foodpanda觀察到節慶期間消費者買氣特別明顯，過年期間便利商店福袋銷量更居高不下，曾創下一個月內賣破10萬個福袋的超強紀錄。而其他重要節日如中元節、中秋節等，消費者也往往透過 foodpanda生鮮雜貨外送服務，全聯福利中心是消費者心目中的採購首選品牌。

第三趨勢是習慣性，foodpanda觀察到許多消費者的採購頻率與商品樣態非常固定，如三天採購一次青菜與肉品，每週下訂兩瓶鮮奶等，已經是全新的日常消費行為。

茶葉蛋 foodpanda

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