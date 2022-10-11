中山區15坪以下小宅交易近3成 房仲：小心踩雷

東森房屋研究中心彙整實價資料指出，北市中山區今年前8月轉移面積在15坪以下的小宅共317間，交易占比達27.4%，將近三成，是北市小宅交易最熱區域。

東森房屋中山民權捷運加盟店店東黃志圖指出，套房或小坪數物件總價親民，入手相對容易，無論自住或是投資出租都是不錯的選擇，不過購買這類產品也有不少眉角需要留意，當心踩到雷區。

黃志圖指出，依據內政部最新統計，今年Q2台北市房價所得比高達16.17倍，也就是說普通家庭要不吃不喝16年以上才能買得起房，顯見台北房價之高、民眾購房壓力之大。

在昂貴的房價面前，民眾只好愈買愈遠、愈買愈小、愈買愈舊，用居住品質換取更合理的價格，導致以往買氣相對較弱的小套房現在都變得相當搶手。中山區位處市區精華地段，交通便利，總價500~1000萬就有機會入手一間套房，因此受到首購族、小資族的歡迎。

黃志圖指出，伴隨小宅交易熱度的提高，小宅房價的漲幅也相當驚人，依據實價登錄，2021年中山區15坪以下住宅的交易均價為每坪66.1萬元，過去兩年增加5.3萬元，漲幅達8.7%，房價漲幅甚至超過一般住宅，小宅行情之熱絡可見一斑。

黃志圖表示，雖然現在套房、小坪數物件很熱銷，但是購買這類產品有三大眉角需要注意。

首先，由於這類物件面積較小，空間規劃不如一般住家，民眾在購買時要特別留意房間格局，格局方正的物件更具抗跌保值性。

其次，在房貸方面，大部分銀行對小坪數的貸款條件都會相對嚴苛，民眾需多準備一些自備款。