挺百萬高端接種者遊日本 PCR費用DoMo集團幫你出

日本10月11日開放旅客赴日自由行，不過條件是要打滿三劑疫苗，但台灣國產的高端疫苗不在日本的許可名單內，因此民眾若是接種高端，恐怕在出國前自費3,500元取得PCR陰性證明才可以入境，行李都準備好了，沒想到「疫苗」成了絆腳石，想帶著家人出發日本自由行難道就這麼困難嗎？別擔心，絕對不讓高端破壞了你出遊的興致，因為高端不能前往日本遊玩的朋友們，不需要為了出國再打第四次疫苗，讓DoMo集團來幫你出PCR費用。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，日本政府認可的新冠疫苗包括莫德納、AZ、輝瑞BNT、印度巴拉特（Bharat Biotech）、嬌生、Novavax。日本厚生勞動省更新清單，10月11日後新增五款認可疫苗，包含國藥、康希諾疫苗、中國科興，還有印度血清研究所的Covishield疫苗與COVOVAX疫苗，一共新增至11款，目前清單內未見高端疫苗。

李奇嶽說，有鑒於11日起日本開放自由行，接種高端疫苗的旅客，總數約百萬人，想去日本旅遊，就要出示出發前72小時內的PCR陰性證明，PCR檢測須自費約3,500元，DoMo集團是台資在日本新宿的連鎖旅宿業者，基於支持高達近百萬人接種高端疫苗的台灣鄉親朋友，赴日旅遊不用額外負擔高額的PCR檢測費用，宣布自今(11)日起至11月底前，施打高端疫苗的朋友，只要預訂本公司五天四夜東京住宿，PCR檢測費由本公司吸收。

此外，DoMo集團還有「三喜臨門3300買一送一方案」，自10月11日至11月底，周一至周四入住日本DOMO HOTEL以及DoMo民宿，標準雙人房每晚僅收3,300元並加贈一晚住宿（不指定房型）。

DoMo集團是由台灣創新、分享與阿波羅三家旅行社，以及豐利投資公司集資成立「摩境網路科技股份有限公司」，切入日本、馬來西亞與台灣旅宿管理行銷市場，並創立「DoMo」品牌，在台灣宜蘭、馬來西亞馬六甲、日本西新宿、東新宿及百人町開設連鎖旅館與民泊（民宿）館，並於今年完成證券櫃檯買賣中心創櫃板登錄，股票代號7622。