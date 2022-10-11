符合資格漁民注意 休漁獎勵本月底前受理申請
111年度休漁獎勵金，自今年5月受理漁民申請，將於本月底截止，台南市政府提醒，符合資格漁民把握最後期限，以確保本身權益。
台南市政府農業局說，依不同船別及噸級，核發休漁獎勵金從2萬元到20萬元不等。南市各等級大小漁船筏總有1603艘，截至目前共845艘漁船筏提出申請，漁友請備妥漁業執照、漁船進出港檢查紀錄簿、撥款帳戶存摺封面影本及印章，本月31日前向所屬區漁會提出申請。
台南市長黃偉哲表示，為減緩沿近海漁業資源之漁獲壓力，農委會自2003年起以核發獎勵金方式鼓勵漁船筏主參與休漁，期能降低漁獲努力量投入。同時為提升休漁成效，農委會亦修正「自願性休漁實施作業要點」，將申請條件之一的「在國內港口休漁天數由90天以上增加為120天以上」，也就是鼓勵大家增加休漁天數，降低漁獲努力投入。不過，出海作業日數仍要累計超過90天，出海作業時數仍要累計超過270小時。
農業局長李建裕說，「自願性休漁實施作業要點」有新增兩項規定；如漁業人於申請獎勵金期間內死亡，可由其繼承人最遲於申請期間屆滿後一個月內提出申請；另外，漁業人於申請期間內失蹤時，可得由其財產管理人備妥失蹤及身分相關證明文件影本，最遲於申請期間屆滿後一個月內提出申請。
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