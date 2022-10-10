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全聯雙十「家家購物節」撩下去！用全支付滿千送千點

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全聯今年「家家購物節」於雙十連假10月9日至10日全台1,120家門市登場，全支付滿千送千點等活動創造活絡買氣。全聯／提供
全聯今年「家家購物節」於雙十連假10月9日至10日全台1,120家門市登場，全支付滿千送千點等活動創造活絡買氣。全聯／提供

全聯堪稱最會造節的超市！全聯四年前首創零售通路、象徵雙十連假家家（++)購物節」創造高達8億元業績。全聯今年「家家購物節」於雙十連假10月9日至10日全台1,120家門市登場，憑藉天氣轉涼而有「乾（貨）+生（鮮）」併買行為、箱購、美妝家電預購，以及全支付滿千送千點等四大策略，鎖定婆媽購買習性，短短兩天就締造14至15億元銷售佳績，堪比超市版周年慶。

全聯在2018年在雙十國慶假期首創「家家購物節」，取名源自雙十，像兩個加號「++」，當時綜觀零售有99購物節、雙11、雙12購物節，就是沒有雙10購物節，全聯也開線上下零售通路雙十購物節的先河。

全聯表示，本次雙十連假舉辦兩天「家家購物節」，預估兩天創造14-15億元業績，首先啟動「乾加生」併買策略，祭出乾貨包括米油泡麵和火鍋湯包破盤價，也帶動生鮮像是蔬菜和肉品等業績，特別的是，因10月10日天氣轉涼，秋季進補夯，全聯兩大調理熟食明星「饗城鹿茸烏骨雞」、「金華干貝燉雞」，兩天也賣破10萬隻。

另外，根據全聯內部數據統計，歷年來「家家購物節」熱銷商品以箱購商品為主，像是「伯朗咖啡240ML」、「萬家香香菇素蠔油1200g」、「一匙靈制菌超濃縮洗衣精（補充包）1.9kg」、「得意抽取式衛生紙130抽X 10包」等都在熱銷榜上。

全聯指出，今年家家購物節預購，針對婆婆媽媽平常使用的高單價保養品數量特別多，像是SK-II青春露、雅詩蘭黛小棕瓶等都有預購價。以百貨公司熱賣的小棕瓶特惠組為例，全聯預購也有賣，而且原價超過一萬元，特價不到5,000元，且推出就已完售；另外，本次還推出高達1.99萬元的「Panasonic國際牌30L蒸氣烘烤爐NU-SC300B」、原價1.29萬元的飛利浦PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋等家電預購，有望衝高客單價。

全聯也在10月9至10日限時2天內，福利卡友於實體門市單筆消費每滿1,000元贈800福利點，等於九二折，使用全支付支付單筆每滿1,000元再加贈200福利點，等於共贈1,000福利點，最高享10%回饋。

全聯 家家 連假

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