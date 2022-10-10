撿便宜客出動了！ 六都這些區預約看屋最熱

樂屋網統計今年9月中古屋線上買氣，總體訪客數較8月略縮1%，仍在低水位，但預約看屋數回升，較8月增長12%，顯示隨股市跌跌不休，房市景氣下滑，先前已鎖定物件，但未做決定的民眾，已出動看屋，希望能撿到便宜。

雖然回籠客出動，不過，樂屋網認為，目前整體成交力道仍舊疲軟，今年買賣移轉棟數恐會創下3年新低。

觀察六都狀況，9月預約看屋數各縣市幾乎都有小幅成長，成長最多為台中市，增幅達17%，桃園、台北也分別有8%和7%的成長。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，近年台中新興重劃區話題多，加上捷運綠線通車加持，帶動整體房市活絡，去年台中市買賣移轉棟數共49,990件，在七大都會區中的交易數量僅次於新北市，且已是連續第5年呈現正成長，顯見當地房市仍充滿動能。

另外觀察預約看屋熱區，雙北以低價區較熱門，北市最熱為北投區，新北則是淡水區。其他各都，桃園市預約最熱為中壢區、桃園區，台中市為北屯區、西屯區。台南市為永康區，東區。高雄市則是鳳山區，三民區、楠梓區，都是精華區或話題區。