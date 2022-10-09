黃齊元觀點》台商回流做本行是退步！一成不變的代價 可能比「這件事」更大

摘要 1.在當前變動的環境下，「改變」是最重要的事，不管是企業或個人皆然。不論結果如何，改變絶對是主要潮流。 2.選舉前候選人無不提出新政見，企圖做出改變以打動選民的心，像英國首相特拉斯競選時大受歡迎的減稅政見。 3.企業要改變的重點則是「跨界」，每個企業都必須學習做自己沒做過的事情，勇敢跨進新領域，像金車做威士忌。

在當前變動的環境下，「改變」是最重要的事，不管是企業或個人皆然。不論結果是否成功，改變絶對是主要潮流。

選舉政見要有新意，才吸引人

最近選戰將近，各候選人無不使出渾身解數發表政見。政見有趣的地方，在於要有「新意」，或者提出新的解決方案。這其中有些是全新的想法，但許多是舊瓶裝新酒，在原有架構下，提供不同的內容。

不論如何，創意很重要，一定要能打動選民的心，並且簡明易懂。一個值得關注的案例，是英國新首相特拉斯（Liz Truss），她一上任立刻執行她競選時大受歡迎的「減稅」政見。

但問題在於，全球市場對特拉斯的政策完全不買單，上週英鎊狂跌至歷史新低、英股大跌。由於減稅，英國稅收會減少，英國政府將背負更大赤字，必須透過債務來解決，這在現在升息情勢下，無異雪上加霜。美國經濟學家克魯曼甚至批評英國在施行「殭屍經濟學」，意指一再失敗、早該死去，卻四處橫行影響官員腦子的想法。英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）3日發表聲明，將撤回取消最高所得稅率的計畫。

上週義大利選出了一位新總理，由極右派梅洛尼（Giorgia Meloni）當選，這在過去也不太可能發生，因為她的政見與歐盟主流民主思維背道而馳，她曾發表反歐盟、反移民、反性少數群體的觀點。梅洛尼來自義大利兄弟黨，去年支持度只有4%，但短期內升到20多個百分點，奇蹟般的當選，說明民心思變。但她能否成功，如同特拉斯，仍有待時間證明。

城市要改變，才有新價值

我觀察最近各市長候選人的政見，有人提出「都更」，這是非常有意思的趨勢。以前城市要進行都更非常困難，但現在大家都希望透過都更重建，創造新的價值。

根據內政部統計資料，全台總計有896.5萬戶住宅，其中有50.1%屋齡超過30年。在6都中，住宅最老舊的是台北市，屋齡高達36.2年，竟有超過7成的住宅屋齡超過30年，的確需要積極改建，才能創造城市新風貌。

企業要改變，才有新氣象

講到企業的改變，我認為重點是「跨界」，每一個企業都必須學習做自己沒有做過的事情，勇敢跨進新領域。過去台灣企業在中國很多年，依賴當地的人口紅利做生產製造，那個時代已經結束了。在中美地緣政治現實以及供應鏈脫鉤的趨勢下，每個企業都必須積極改變，開始做點不一樣的事。

最近有許多企業回台投資，繼續做他們以往在中國做的事、投資設廠，但這並不是改變，反而是一種退步。雖然對政府而言，這代表台商回流、招商成功，但並沒有什麼值得欣喜的。

真正值得肯定的，是那些勇敢走出台灣的台商，不管是「新東向」隨台積電前進美國，或者配合「新南向」政策，前往東南亞。不僅有「跨地域」，也有許多企業「跨領域」，進入全新的產業。其中的佼佼者是台泥，近年積極投資綠能產業，在義大利、法國等國購併儲能公司，翻轉過去傳統水泥業高污染的形象。

我在寫這篇文章的時候，正在喝咖啡。我想起了20多年前，習慣買金車伯朗咖啡，這是許多人當年常喝的飲料，但現在已經很少人喝罐裝咖啡，轉向便利商店、連鎖咖啡店買現煮咖啡。但金車企業並沒有就此衰落，它們厲害的地方，在於積極轉型到其他領域，像是釀造威士忌。

過去我們認為威士忌是洋人擅長釀造的酒水，東方人技術應該不可能超越老外。但金車推出噶瑪蘭品牌，利用台灣的優質好水，以及高超的釀造技術，做出不遜於蘇格蘭的威士忌，近年連連奪得國際大獎。近年我在外應酬時，也都常點噶瑪蘭，這就是企業轉型成功的好例子。

每個人都應該更勇敢的進行改變，一成不變的代價，有可能比大膽轉型來得更大！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。