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王美花視察中油煉製研究所 讚許智慧綠能與觸媒技術

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
經濟部長王美花（中右）在中油董事長李順欽（中左）陪同下，視察中油先進觸媒中心。台灣中油提供／照
經濟部長王美花（中右）在中油董事長李順欽（中左）陪同下，視察中油先進觸媒中心。台灣中油提供／照

經濟部部長王美花於國慶連假首日（8日），前往嘉義市視察台灣第一座智慧綠能加油站，以及設置於台灣中油煉製研究所之先進觸媒中心（Advanced Catalysis Center, ACC），實地瞭解台灣中油在加油站轉型與觸媒研發之成果，並對中油積極與國外技術領先廠商洽談商業製程引進與合作事宜，以加速減碳目標之達成，表示肯定。

王美花也勉勵台灣中油，運用儲能系統與智慧能源管理EMS系統的研發實力與建置經驗，結合加油站的地利優勢，作為社區微電網中心，藏電於民，共同為強化台灣電網的韌性而努力。

台灣中油指出，自2019年起已陸續建立四座智慧綠能加油站（嘉義信義路站、台南前鋒路站、桃園茄苳站及花蓮光復站），今年底即將落成的第五座新竹光明站為首座提供汽車快速充電服務的智慧綠能加油站。

嘉義信義路站採自給自足系統設計，以太陽能產電並透過500度鋰離子電池儲能系統，搭配智慧電能管理EMS系統有效調配電力，以供應加油站營運所需及電動機車充/換電使用，達到創能、儲能、用能及智（節）能的整合性目標，自2019年1月23日開幕營運迄今，高效率地安全穩定運作中，整體儲能健康程度達98%。

台灣中油表示，先進觸媒中心自2021年2月24日揭牌成立以來，以「減碳經濟」、「節能環保」、「綠色產品」為三大研發主軸，整合國內產學研資源，建構台灣自主觸媒產業鏈。

今年度「減碳經濟」將於年底完成二氧化碳捕捉及再利用先導示範設備第一階段捕捉系統之建置；「節能環保」已進行工場脫硝舊觸媒再生回用實證；「綠色產品」則透過料源選用及氫化製程優化研究，成功生產環保脫芳溶劑。

經濟部長王美花（右）特別讚許信義路站的設計，以高雅藍綠色的古典風格設計休憩空間，帶出不同以往的視覺呈現。中油董事長李順欽（中右）。台灣中油提供／照
經濟部長王美花（右）特別讚許信義路站的設計，以高雅藍綠色的古典風格設計休憩空間，帶出不同以往的視覺呈現。中油董事長李順欽（中右）。台灣中油提供／照

中油 綠能

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