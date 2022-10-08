臺中樂器節雙十連假后里登場 樂器演奏優勝好手獻藝

「2022台中樂器節」今、明(8、9)兩天在后里馬場熱鬧登場，上午率先舉行樂器演奏比賽，有來自全國爵士鼓、薩克斯風、長笛三大組別共38位優秀選手接力演出，角逐總獎金30萬元。

經過一整天激烈比賽，優勝選手出爐，各組第一名也隨即在下午開幕活動中登臺獻藝，受到全場觀眾喝采。其中，獲得爵士鼓學生組第二名的張丞葳年僅8歲，穩健的台風獲得三位評審青睞。明(9)日還有近20組樂團接力登臺及現場周邊活動，歡迎愛樂民眾踴躍前往參與。

明(9)日還有「四分衛樂團」主唱阿山、消波塊樂團等精采表演，現場並舉辦「樂器市集」及抽獎活動，歡迎愛樂民眾把握機會前往參加。

台中市文化局長陳佳君代表市長盧秀燕出席頒獎典禮暨開幕式表示，后里素有「薩克斯風故鄉」之稱，是世界知名的樂器製造產地，為推廣在地優質文化產業，文化局17年來持續辦理臺中樂器節及樂器演奏比賽。

這兩年雖受到新冠肺炎疫情影響，台中市政府努力在確保防疫安全的前提下持續辦理活動。今年樂器節重回后里馬場舉行，特別號召300位在地樂手一起演奏，另外也安排台中青少年爵士樂團登台演出，展現年輕學子經過專業培訓的精采成果。

今日決賽，各組優勝選手包括長笛學生組第一名李盈箴、第二名宋羽橙、第三名謝易珊；大專社會組第一名吳蕙羽、第二名謝志偉、第三名黃雅榆；爵士鼓學生組第一名鄭湘穎、第二名張丞葳、第三名周鼎曜；大專社會組第一名蔡秉廷、第二名魏金寶、第三名廖祐歆。

薩克斯風學生組黃煜凱與戴富洋並列第二、李沂芮名列第三；大專社會組第一名林昱廷、第二名林奕銘、第三名劉南廷。

特別受到矚目的是，獲得爵士鼓學生組第二名的張丞葳，雖然年僅8歲，鼓齡卻已有4年，評審鼓勵他持續在音樂之路精進，必能獲得一番成就。

文化局表示，今天除了樂器演奏比賽決賽，開幕式也邀請到優秀表演團隊演出，如舞臺經驗超過10年的「Light樂團」，其中小提琴手曾受邀擔任高雄市運開幕提琴手，還有跟台中有深厚關係的老牌樂團「固定客」等團體登台獻藝。

為鼓勵潛力新秀，也特別規劃「愛秀舞臺」，由臺中熱情、愛樂、愛秀的在地表演者接力演出。

文化局指出，台中樂器節活動響應聯合國永續發展目標(SDGs)目標04：「優質教育」的理念，鼓勵民眾不分年齡、性別、職業，勇於跨出學習樂器的第一步，現場以大師教學、樂器比賽、樂器展示的方式讓民眾對樂器有初步的接觸。