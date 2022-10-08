屏東火車站周邊土地 以公辦都更招商

台鐵局積極活化土地資產，屏東火車站周邊2,677餘坪土地將以公辦都更方式招商，投資人可興建賣場、電影院、餐廳、商務辦公室、住宅等，投資金額估約40億元，為使投資人了解招標內容，10月12日和10月19日將分別在屏東和台北辦招商說明會，12月19日截止投件。

台鐵局官員表示，屏東火車站周邊土地都更案的基地面積約有6,050坪，可興建旅館、住商大樓與公益設施等，因基地面積太大不易一次完成招商，故決定先以靠近夜市東側的2,677餘坪土地對外招標，培養商業客群，剩餘土地擇期再對外招標。

官員說，土地以公辦都更招商有兩種方式，一是設定地上權，亦即所有權仍是地主所有，南部地區的投資人不愛租用土地開發，故此次選擇以權利變換方式辦理都更案，投資人可依土地價值及其投資額換算可分回的權利。

官員指出，北部的土地資源稀少，價格較高，以都更方式招商的話，投資建商可拿到的權利變換比例約為開發面積的四成，而中南部土地價格不若北部高，一般投資業者可拿到的權利變換比例最高可達開發面積的六成，但最後由那家廠商得標興建，權利變換的比例應是決勝關鍵。

台鐵局表示，此案基地總面積約2,677餘坪，土地使用分區為商業區（特）（附）(建蔽率80%、容積率430%)，招商範圍包括站區公有地及街廓內私有土地整合整體開發，採都市更新權利變換方式進行開發，未來預估開發規模可興建樓地板面積約2萬4,975坪（含公益設施需求面積200坪以上），此區域發展潛力看好，希望能透過公私協力，強化地方發展，締造企業、地方與政府三贏局面。