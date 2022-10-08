快訊

北京犯台時美優先撤離台灣晶片工程師？ 經濟部回應了

大雨不斷…蘇花公路落石砸穿車 1人頭部受創重傷3輕傷

故障害好市多結帳塞車！國泰世華系統終修復 至少當機4小時

屏東火車站周邊土地 以公辦都更招商

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

台鐵局積極活化土地資產，屏東火車站周邊2,677餘坪土地將以公辦都更方式招商，投資人可興建賣場、電影院、餐廳、商務辦公室、住宅等，投資金額估約40億元，為使投資人了解招標內容，10月12日和10月19日將分別在屏東和台北辦招商說明會，12月19日截止投件。

台鐵局官員表示，屏東火車站周邊土地都更案的基地面積約有6,050坪，可興建旅館、住商大樓與公益設施等，因基地面積太大不易一次完成招商，故決定先以靠近夜市東側的2,677餘坪土地對外招標，培養商業客群，剩餘土地擇期再對外招標。

官員說，土地以公辦都更招商有兩種方式，一是設定地上權，亦即所有權仍是地主所有，南部地區的投資人不愛租用土地開發，故此次選擇以權利變換方式辦理都更案，投資人可依土地價值及其投資額換算可分回的權利。

官員指出，北部的土地資源稀少，價格較高，以都更方式招商的話，投資建商可拿到的權利變換比例約為開發面積的四成，而中南部土地價格不若北部高，一般投資業者可拿到的權利變換比例最高可達開發面積的六成，但最後由那家廠商得標興建，權利變換的比例應是決勝關鍵。

台鐵局表示，此案基地總面積約2,677餘坪，土地使用分區為商業區（特）（附）(建蔽率80%、容積率430%)，招商範圍包括站區公有地及街廓內私有土地整合整體開發，採都市更新權利變換方式進行開發，未來預估開發規模可興建樓地板面積約2萬4,975坪（含公益設施需求面積200坪以上），此區域發展潛力看好，希望能透過公私協力，強化地方發展，締造企業、地方與政府三贏局面。

公辦都更 台鐵

延伸閱讀

謝國樑提「基隆科學園區」首部曲 創造更多就業機會

違規使用除草劑會挨罰 高市籲空地不噴藥

鹿港福靈宮倉庫占縣地被要求拆 廟方不滿抗議

基隆捷運和汐東線併軌 侯友宜：舉雙手贊成願承擔負責

相關新聞

嘉義縣精彩活動齊發 臺鹽邀全民看煙火、挺運動、喝好水

國慶連假嘉義縣精彩活動齊發！10月8日由「全民運動會，發光在嘉義」開幕活動打頭陣，熱血賽事不容錯過。而10月10日更有年...

防疫宅新利器「室內上層空氣消毒滅菌機」獲建築業關注

防疫宅新利器！為了對抗看不見的病毒，德勝光電歷經10年研發的「Ultron Violet室內上層空氣消毒滅菌機」，最近在...

房市最大地雷曝！8萬間借二胎1.1兆、利息超驚人

房市買氣雖急速下滑，但市場普遍認為屋主不缺錢，急售只是極少數，短期內房價下跌可能性不高。不過，元宏不動產服務加值平台統計...

攻破兩大醫藥門檻 為mRNA疫苗解謎 他們是誰？

有「東方諾貝爾獎」之稱的唐獎，今年將生技醫藥獎授予三名為新冠肺炎疫苗貢獻關鍵技術的科學家。與共同獲獎者魏斯曼一同研發修飾mRNA技術的卡里科博士，以及開發脂質奈米顆粒遞送系統的庫利斯博士，接受《遠見雜誌》獨家專訪，解釋mRNA疫苗技術如何為醫界帶來顛覆性變革。

從抗拒到擁抱 YouBike董事長劉麗珠導入電輔車

YouBike已是全台最大的公共單車租賃平台，今年又多了電輔車新選擇，大獲民眾好評，但董事長劉麗珠表示，不打算全面取代傳統車，背後原因是什麼？

華固：建商獵地要更慎重

全球股市重挫，台股崩跌，撼動房市信心，華固建設總經理洪嘉昇指出，目前房市信心確實不足，對建商來說，獵地要更慎重。對買方來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。