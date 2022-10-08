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高鐵嘉義站5.4公頃商業精華區招商 11/30截止投件

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
交通部鐵道局主管的5.4公頃「高鐵嘉義車站特定區之事業發展用地」招商案，今年11月30日將截止投件。鐵道局提供
交通部鐵道局主管的5.4公頃「高鐵嘉義車站特定區之事業發展用地」招商案，今年11月30日將截止投件。鐵道局提供

交通部鐵道局主管的5.4公頃「高鐵嘉義車站特定區之事業發展用地」招商案，今年11月30日將截止投件，由於該基地位於車站正前方，屬高鐵嘉義站區最精華的商業用地，鐵道局對此招商案相當重視，期待有廠商可前來投標。

鐵道局指出，基地是台灣高鐵公司進行財務改革方案時，以作價方式還給政府，位處高鐵嘉義站區第一排，建蔽率70%，供附屬事業使用之最大樓地板面積為16,401餘坪，符合開發業別的商業設施均可興建，投資額則視廠商規劃開發的的商業設施與結構而定。

此案以設定地上權方式引進投資人開發經營，開發經營年期為30年，經營良好得優先續約一次，續約期間最長以20年為上限，亦即最長可擁有50年的開發期。開發業者須依此案開發經營契約及設定地上權契約約定，計收土地租金及權利金。

據了解，相對於站區內商業和住宅土地已開發多年的桃園、新竹、台中等車站，嘉義站區因周邊台糖土地相當多，且進出站人數不如桃園、新竹、台中、台南等車站，尤其今年遇到原物料大漲、通貨膨脹和缺工等多項不利因素衝擊，不少廠商都暫持觀望態度。

對此鐵道局官員說，基地便利連結嘉義縣治特區、長庚醫療專用區、台灣體育運動大學等多所大學院校，服務範圍涵蓋嘉義縣市，台南市新營生活圈等地區，且故宮南部分院已於2015年12月28日開幕，引領嘉義邁向新文化觀光時代，搭配蒜頭糖廠「五分車延駛高鐵及串連故宮南院」計畫，將可串聯在地產業，發揮博物館外溢效應，帶動周邊觀光與文化休閒。

此外，嘉義站區鄰近的馬稠後產業園區、大埔美精密機械園區、中埔、水上園區、嘉義科學園區、無人機AI創新應用研發中心等陸續開發，建構前瞻數位醫療、精準照護、智慧載具、智慧機械、智慧農業及量子材料等產業聚落群聚與發展，未來前景仍然可期。

鐵道局表示，此案11月30日截止投件後，隨即於12月1日進行資格審查，通過者再進行綜合評審，預估明年1月可以完成決標。

鐵道 故宮南院

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