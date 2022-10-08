快訊

馬斯克建議台灣納入中國特別行政區 綠委籲抵制特斯拉

怕高通膨吃掉退休金 到底該存多少…專家算給你聽

國泰世華銀系統今早大當機 銀行致歉曝出包原因

嘉義縣精彩活動齊發 臺鹽邀全民看煙火、挺運動、喝好水

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
全民運動會開幕，臺鹽特別推出全民運指定用水。照片／業者提供
全民運動會開幕，臺鹽特別推出全民運指定用水。照片／業者提供

國慶連假嘉義縣精彩活動齊發！10月8日由「全民運動會，發光在嘉義」開幕活動打頭陣，熱血賽事不容錯過。而10月10日更有年度國慶焰火活動於故宮南院施放。臺鹽本次分別為雙十國慶與全民運動會兩大盛典，特別推出國慶紀念水與全民運指定用水，邀全民看煙火、挺運動、喝好水！

社群爆紅的「台鹽海洋鹼性離子水」隱藏版藍色超跑新聞話題持續發酵，現場可看到選手們在賽餘時間人手一瓶「台鹽海洋鹼性離子水」大口暢飲，並三兩組隊議論杯底超跑形狀再合照留影，為賽事周邊增添精彩花絮，亦可顯見「台鹽海洋鹼性離子水」的高人氣。

臺鹽董事長吳容輝表示，嘉義縣國慶連假兩大重磅活動，臺鹽贊助「台鹽海洋鹼性離子水」，與有榮焉。曾任嘉義縣副縣長的吳容輝董事長表示，經過疫情的考驗，讓大家深刻體會，有強健體魄才能享受美食美景，身心健康的美麗生活，正是臺鹽和大家一起努力的願景，祝福選手們為夢想出發，持續突破極限，創造無可取代的生命價值。

取自台灣海峽純淨海水的「台鹽海洋鹼性離子水」，堪稱最能代表台灣門面的好水，歷來曾獲台灣燈會、媽祖繞境、圓山大飯店、BMW汎德等知名品牌青睞，指名合作限定款。今年再創台灣高鐵合作推出卡娜赫拉的小動物聯名款包裝，國產水首支，進軍知名美式賣場好市多獨家販售等佳績，深獲眾多消費者喜愛，長期穩居市售單一品牌銷售冠軍。

「台鹽海洋鹼性離子水」，為台灣市場鹼性離子水領頭羊，其冷凝熟水的特殊製程，是銷售量維持領先的主要因素，水分子團小好吸收的產品特性，最適合運動員、業務員等常於戶外行動者快速補充水份，純淨回甘口感，業界無人可以取代。

台鹽 國慶

延伸閱讀

國慶3天連假湧出遊潮 新北交大籲行車不酒駕 不超速

影／歡慶國慶 即日起3天麗寶摩天輪夜間換裝國旗燈光秀

影／國慶連假首日爆出遊潮 墾丁、小琉球旅宿都開紅盤

國慶連假首日 台中50歲以上搶打次世代疫苗

相關新聞

房市最大地雷曝！8萬間借二胎1.1兆、利息超驚人

房市買氣雖急速下滑，但市場普遍認為屋主不缺錢，急售只是極少數，短期內房價下跌可能性不高。不過，元宏不動產服務加值平台統計...

嘉義縣精彩活動齊發 臺鹽邀全民看煙火、挺運動、喝好水

國慶連假嘉義縣精彩活動齊發！10月8日由「全民運動會，發光在嘉義」開幕活動打頭陣，熱血賽事不容錯過。而10月10日更有年...

防疫宅新利器「室內上層空氣消毒滅菌機」獲建築業關注

防疫宅新利器！為了對抗看不見的病毒，德勝光電歷經10年研發的「Ultron Violet室內上層空氣消毒滅菌機」，最近在...

全家真的是你家？攜手熊貓宅配到府 全家能打通零售最後一哩路？

網購很方便，但有時沒人在家，或是沒有管理員，該如何解決收貨問題？全家與熊貓共推「宅家取」服務解決痛點，消費者是否埋單，仍待市場檢驗。

攻破兩大醫藥門檻 為mRNA疫苗解謎 他們是誰？

有「東方諾貝爾獎」之稱的唐獎，今年將生技醫藥獎授予三名為新冠肺炎疫苗貢獻關鍵技術的科學家。與共同獲獎者魏斯曼一同研發修飾mRNA技術的卡里科博士，以及開發脂質奈米顆粒遞送系統的庫利斯博士，接受《遠見雜誌》獨家專訪，解釋mRNA疫苗技術如何為醫界帶來顛覆性變革。

從抗拒到擁抱 YouBike董事長劉麗珠導入電輔車

YouBike已是全台最大的公共單車租賃平台，今年又多了電輔車新選擇，大獲民眾好評，但董事長劉麗珠表示，不打算全面取代傳統車，背後原因是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。