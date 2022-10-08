嘉義縣精彩活動齊發 臺鹽邀全民看煙火、挺運動、喝好水

國慶連假嘉義縣精彩活動齊發！10月8日由「全民運動會，發光在嘉義」開幕活動打頭陣，熱血賽事不容錯過。而10月10日更有年度國慶焰火活動於故宮南院施放。臺鹽本次分別為雙十國慶與全民運動會兩大盛典，特別推出國慶紀念水與全民運指定用水，邀全民看煙火、挺運動、喝好水！

社群爆紅的「台鹽海洋鹼性離子水」隱藏版藍色超跑新聞話題持續發酵，現場可看到選手們在賽餘時間人手一瓶「台鹽海洋鹼性離子水」大口暢飲，並三兩組隊議論杯底超跑形狀再合照留影，為賽事周邊增添精彩花絮，亦可顯見「台鹽海洋鹼性離子水」的高人氣。

臺鹽董事長吳容輝表示，嘉義縣國慶連假兩大重磅活動，臺鹽贊助「台鹽海洋鹼性離子水」，與有榮焉。曾任嘉義縣副縣長的吳容輝董事長表示，經過疫情的考驗，讓大家深刻體會，有強健體魄才能享受美食美景，身心健康的美麗生活，正是臺鹽和大家一起努力的願景，祝福選手們為夢想出發，持續突破極限，創造無可取代的生命價值。

取自台灣海峽純淨海水的「台鹽海洋鹼性離子水」，堪稱最能代表台灣門面的好水，歷來曾獲台灣燈會、媽祖繞境、圓山大飯店、BMW汎德等知名品牌青睞，指名合作限定款。今年再創台灣高鐵合作推出卡娜赫拉的小動物聯名款包裝，國產水首支，進軍知名美式賣場好市多獨家販售等佳績，深獲眾多消費者喜愛，長期穩居市售單一品牌銷售冠軍。

「台鹽海洋鹼性離子水」，為台灣市場鹼性離子水領頭羊，其冷凝熟水的特殊製程，是銷售量維持領先的主要因素，水分子團小好吸收的產品特性，最適合運動員、業務員等常於戶外行動者快速補充水份，純淨回甘口感，業界無人可以取代。