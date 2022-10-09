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還記得「超級任務」嗎？阿亮坐時光機重啟尋人任務 節目金句重現

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image source：YT/信義房屋

文／賴琬琳

看過華視熱門節目超級星期天嗎？其中有個尋人單元「超級任務」在當時知名度很高，主持人阿亮（卜學亮）是「超級特搜小組組長」，專門接受特別來賓委託尋找特殊的人。沒想到20多年後，阿亮再度開啟任務，這次是來自民間委託，究竟成功了沒？

阿亮重新開啟尋人任務，這次要找的是誰呢？

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2022年的尋人任務，對象是台北市王伯伯，他帶著阿亮介紹他的家中環境，4房2廳的40年透天厝空間中，細數這是兒子房間、這是女兒房間，還有一個大庭院，看著王伯伯如數家珍，阿亮也感受到這個家在王伯伯心中的地位。到底要找誰呢？王伯伯解答，原來是要找「真心誠意的買房人」。

超級任務中的王伯伯，希望為自己的家找到適合的買方

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阿亮在以往超級任務的兩大金句：「凡走過，必留下痕跡；凡住過，必留下鄰居」、「千金難買早知道，萬般無奈想不到」，這次也出現在這段影片中，不過事情並沒有那麼順利，第一個找到的買方，想把庭院改為車庫，並不符合王伯伯心心念念想維持愛家原貌的願望。於是阿亮透過里長協助找到第二位買家，卻晚了一步對方已經買下其他的屋子。

阿亮的超級任務復刻版，金句重現。

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影片到此隨即出現一個房仲，打開平板按了幾個鍵、順手滑兩下，就出現適合的買方，王伯伯的物件也能在線上3D賞屋，更能用大數據配對找到真正適合的人。

信義房屋智能看屋，能讓超級任務的王伯伯順利找到買家。

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信義房屋廣告創意吸睛  網友讚完美復刻

「原來是廣告」、「還以為阿亮真的要找人」、「這創意可以」、「超用心的復刻」，網友看完影片都回憶起當時「超級星期天」的尋人片段，就連卜學亮也都在臉書上貼文：這個腳本讓我重溫了超級任務的美好回憶！

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