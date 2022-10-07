台中12期「泰御天鑄II期」開工 建商喊出全新智能宅邸

泰新機構．泰御建設繼七期「泰御天鑄」之後，轉戰另一個名宅群集的12期重劃區。位於青海路、黎明路口的「泰御天鑄II期」今（7）日舉行開工典禮，董事長李金池宣布，新案明年農曆年後正式公開進場，訴求全新智能宅邸。

台中市12期重劃區坐落於七期新市政中心與水湳經貿園區之間，東北側近鄰逢甲商圈，西側可達中部科學園區與精密機械園區等產業重鎮，不僅具備完善的生活機能，更與台中未來兩大都心發展密切連通，前景備受矚目。

「泰御天鑄II期」還沒公開就先動工，展現泰新機構．泰御建設的雄厚實力，以及對市的信心。今天的開工典禮，並同時舉行暨「南大學願景計畫」捐款儀式，當場捐出20萬元，希望喚起大眾對貧困學子的關注。

隨後，泰新機構．泰御建設也首度發表19層地標級智能宅邸「泰御天鑄II期」的各項智能規劃，包括智能機電、消防系統整合、雲端物業管理系統等，再次引爆區域房市話題。

「泰御天鑄II期」基地近600坪，為地上19樓、地下4層建築，總戶數108戶，產品規劃2至3房，坪數25坪、34坪、40坪，總銷逾25億元，預計明年農曆年後登場，開價單坪65萬元起。

並非一般開發商，泰御建設的背後是泰新系統科技，公司成立35年來，以「講究、不將就」的企業精神，專注深耕機電、消防、安全、智慧建築等樓宇整合科技。

期間參與規劃施作故宮南院、高雄海洋音樂流中心、台南國家圖書館、國家美術館、台中市政府大樓、晶圓廠等全台重大指標性建築，並獲得台灣精品獎、公共工程品質優良獎肯定。

李金池表示，從事消防機電整合系統多年，深知「消防、機電、環控」是整棟建築的心臟和微血管，也是建築長居久安的關鍵。

泰御建設堅持「看得見的理所當然、看不見的更加用心」，全面整合建築內在到外在，更以最尖端智慧住宅科技與德義日美多項豪宅級建材，打造2至3房智能宅邸，並以24小時客服、48小時到