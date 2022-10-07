運價持續下跌 陽明9月營收279.74億元、年減15.79%
陽明海運（2609）2022年9月單月營收為279.74億元，較8月營收減少71.16億元，減幅為20.28%，較去年同期營收332.2億元，減少新台幣52.47億元，減幅為15.79%。
陽明海運表示，9月因市場需求減弱致運價持續下跌，出現9月營收及累計前三季的營收雙跌的走勢；累計前三季的營收為3159.64億元，年增率為36.78%。
針對市場概況，陽明海運指出，目前觀察兩個因素，首先全球通膨對市場需求造成影響，碼頭工人勞資問題造成部份港口罷工行動，加上美西勞資談判進展緩慢，顯示供應鏈仍存在不確定性；其次，隨著大陸十一長假到來且時序逐漸進入淡季，歐美大型零售商在積極去庫存後貨量是否回穩仍值得觀察。
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