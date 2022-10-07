無人機大聯盟會長：軍民合作發展無人機有急迫感

台灣無人機大聯盟會長吳盟分今年3月接下會長新工作，便馬不停蹄，除了帶團出訪，還要參與各種協調與溝通會議。他受訪時再三強調，成立大聯盟的使命最主要有三個：一、聚合業者能量，解決困難；二、擴大無人機產業在國內使用的空間；三、擴大國際合作，以取得國外市場。

曾經擔任交通部常務次長，做過港務公司董事長，吳盟分認為，無人機大聯盟成立，也扮演政府與業界溝通橋梁的角色。吳盟分說，因為俄烏戰爭，凸顯了無人機在軍事上的用途，才獲得大家關注，8月蔡英文總統宣布在嘉義成立的「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，作為無人機的發展基地，成為從設計、生產一個、測試到驗證的示範園區。

過去包括台灣、日本和韓國等，都使用大陸最大無人機品牌大疆的產品，但大疆可以透過內建與後端資訊系統，把空拍到的影像全部傳輸回中國大陸，讓大陸可以掌握所有資訊。吳盟分指出，今年大家都警覺到，因為無人機涉及到的國家安全，絕對不能被某一個國家所掌握。

吳盟分說，2020年底，交通部開始執行公務無人機絕對不能有大疆產品的「零大疆」政策，從產業國際化趨勢來看，美國、日本等國家都相繼採行相同政策。這種去紅色供應鏈的潮流，也讓吳盟分6月間率團訪問日本時，發現台灣因此增加很多對外合作機會。

他指出，近來大陸無人機侵擾金門離島上空，台灣直接面對來自大陸的極大威脅，從國際到國內的大背景而言，無人機已不只是經濟、而是國安的產業。現在包括政府和民間都有共識，2022年是無人機產業發展元年，「這個發展絕對不是憑空掉下來的，而是更早之前就醞釀起來的政策方向」。

零大疆政策擴無人機海外商機

不論從人口、土地面積等條件相比，兩岸之間台灣小、大陸大，台灣面對與中國大陸可能發生的衝突，要準備的是「不對稱戰爭」。吳盟分認為，台灣必須建構自己的安全防護網，這個方向值得國防部、交通部與經濟部共同努力，透過軍民合作方式，在無人機產業發揮合縱連橫、強強聯手的效果。

他舉例，現在某些國防採購，就可透過中科院和民間公司共同努力達成，一方面也可將軍事使用的科技應用到民間，他說：「現在的確很有急迫感！」應該加速建立能量，「產業聚合的力道還要加大」，以便能找到軍民合作最有利的供應鏈長期合作模式。

吳盟分進一步分析，國防採購可以加惠產業的策略作法，如一、採購應以買到最好的產品為原則，而非依傳統採最低價為標準，這種「最有利標」的方式，也不能被說成是圖利廠商；二、政府提供金融支持：由於無人機廠商多是中小企業，很需要政府在融資方面大力扶持，只要建立可信賴的稽核制度，就可避免因企業規模小而不敢採用其產品的難題。

只要跳脫既有的國防採購限制，擴大使用國產品，台灣將不會因為繼續使用國外無人機系統，無法扶植國內產業。吳盟分說：「未來將會有幾百億軍規商用機會釋出，挹注給我們自己的無人機廠商。」

無人機大聯盟成立以來，根據業界的意見，整理出最需要政府提供協助的五大建議。這五大建議是：一、政府應優先透過公部門釋出無人機應用服務採購案，以利產業界以台灣實績進軍國際；二、簡化現行無人機飛行申請手續，以節省時間方便無人機產業進行相關研發；三、提供優質國內無人機業者多元融資管道；四、以政策資源鼓勵國內業者與國外業者合作。

在推動國際合作方面，吳盟分6月間率團訪問日本無人機發展協會，簽署合作備忘錄，與日方談妥產業相互認證方式，包括相關規定、標準和測試等，只要在台灣取得認證，產品即可銷往日本，未來將逐一落實；其他關鍵技術如電池等，也將與國際業者洽商，引進台灣。未來大聯盟還將逐一拜訪新加坡、歐盟、美國等，打開國際合作領域。

經過近半年來對無人機產業領域的了解，吳盟分有感而發地說：「我覺得這個產業政策就是要真正做到位，而且要趕快做！」他還加重語氣說，「今日不做，明日會後悔」。